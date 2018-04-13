S&P повысило рейтинг Бинбанка

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В офшор на острове Русский предложили допустить не только санкционные компании

Доступ в будущую офшорную зону на острове Русский во Владивостоке могут получить все российские компании, а не только те, что попали под внешние санкции. Об этом рассказал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

«В Соединенных Штатах Америки есть офшорные зоны, в целом ряде стран мира, которые считают себя правильными, есть офшорные территории, а у нас – нет. Это обидно и неправильно. Эти зоны нужны не только для компаний, которые столкнулись с санкциями, для российских компаний можно и нужно создавать офшорные зоны», - сказал Трутнев, отметив, что риск ухода от налогов нужно будет также учесть.

На этой неделе премьер Дмитрий Медведев пообещал поручить правительству разработать меры поддержки попавших в санкционные списки США российских компаний. Одним из предложений станут внутренние псевдоофшоры - на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининграде. Предполагается, что на эти территории будут переноситься иностранные структуры с сохранением правовых форм без выплаты налогов с иностранных доходов, говорил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании.

Налоги с резидентов зон предполагается взимать только от доходов, полученных в России, а доходы, полученные за пределами России, налогами не облагать.