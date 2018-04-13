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Подразделение Samsung по ошибке выдало сотрудникам акции на $105 млрд

На прошлой неделе южнокорейская брокерская компания Samsung Securities Co. (подразделение корпорации Samsung) по ошибке раздала сотрудникам свои акции на $105 млрд, сообщает Bloomberg.

Компания должна была выплатить своим сотрудникам, которые одновременно являются ее акционерами, по 1000 корейских вон ($0,93) на акцию, но в результате ошибки выдала им по 1000 акций Samsung Securities.

Bloomberg называет этот инцидент одним из крупнейших случаев так называемого эффекта «толстого пальца», когда трейдер случайно нажимает не на ту кнопку.

В общей сложности было выдано 2,38 млрд не существующих в реальности акций примерно на $105 млрд. Эта сумма более чем в 30 раз превышает рыночную стоимость Samsung Securities. Всего акции получили около 2000 сотрудников компании.

Ошибка была замечена компанией через 37 мин., после чего выданные по ошибке ценные бумаги были заблокированы. За это время 16 сотрудников Samsung Securities успели продать свои акции. По данным The Wall Street Journal, стоимость проданных «призрачных» акций составила $187 млн.

После инцидента котировки Samsung Securities за 6 мин. упали на 12%. Южнокорейский финансовый регулятор начал проверку в отношении компании, а минфин Южной Кореи пригрозил ей исключением из списка брокеров, работающих с государственными облигациями.

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора