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Финансы
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ПИК отложила размещение облигаций на 14 млрд рублей

Ведомости
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Девелоперская группа компаний ПИК отложила размещение облигаций на 14 млрд руб. на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении ГК, передает «РИА Новости». Изначально ПИК планировала собрать заявки инвесторов 17 апреля.

«Дата начала размещения переносится на неопределенный срок», – говорится в сообщении.

К размещению по открытой подписке ПИК планировала 14 млн облигаций серии БО-П05 номиналом 1000 руб. с погашением через 10 лет. Выпуск допускает досрочное погашение по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Группа компаний планировала разместить ценные бумаги в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 г.

ГК ПИК 16 апреля отчиталась по МСФО по итогам 2017 г. Чистая прибыль группы составила 3,2 млрд руб. Это в 6 раз меньше, чем по итогам 2016 г. (19,1 млрд руб.). Общая выручка группы в прошлом году выросла втрое (на 203,4%) до 175,1 млрд руб. В 2016 г. этот показатель составлял 57,7 млрд руб. Владельцем (74,6%) группы является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.

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Недвижимость
Новости

Новым министром строительства Подмосковья стал руководитель Госстройнадзора

Интерфакс/Ведомости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил нового руководителя подмосковного минстройкомплекса. Им стал бывший глава регионального Госстройнадзора Руслан Тагиев. Нового министра Воробьев представил на заседании правительства региона, передает «Интерфакс».

«Хотел проинформировать вас о кадровых изменениях в составе правительства Московской области, они касаются сферы строительства. Максим Александрович Фомин совмещал должность министра и зампреда. Сейчас мы вновь назначаем министром строительного комплекса отдельную фигуру, это Тагиев Руслан Рагимович», – сказал Воробьев.

По словам губернатора, Максим Фомин будет занимать должность зампреда правительства Московской области.

«Рассчитываю, что в таком составе вся команда стройблока будет в дальнейшем оперативно решать вызовы, с которыми мы столкнулись. Это своевременная сдача объектов, бюджетная стройка, многоквартирные дома <...> Решение проблемы обманутых дольщиков», – добавил Воробьев.

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Экономика
Новости

Рогозин предостерег от прекращения поставок в США ракетных двигателей

Ведомости
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Россия получает значительную выгоду от поставок в США ракетных двигателей и прекращение сотрудничества в этой сфере может стать выстрелом себе в ногу, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК, комментируя законопроект об ответных санкциях и возможности разорвать отношения с США в стратегических отраслях.

«Американцы по-прежнему летают на наших кораблях "Союз", по-прежнему мы сотрудничаем в рамках МКС и готовим экипажи у себя в Звездном городке, потом готовим на Байконуре. Поставляем двигатели НК-33 и РД-180. Но можем ли мы взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что всегда надо взвешивать плюсы и минусы, понимать, где чистая политика, которая даже может привести к стрельбе себе в ногу, а где на самом деле экономический прагматизм», – сказал Рогозин.

Так, по данным вице-премьера, поставка ракетных двигателей в США приносит России значительно большую выгоду, чем американской стороне. «Двигатель, который мы поставляем в США, – НК-33. Мы приняли решение, мы поставляем эти двигатели, которые на самом деле не являются чем-то самым современным. Но деньги, которые выручает отрасль от этих поставок, идут на разработку новейших двигателей. То есть на самом деле нам это выгоднее, чем Соединенным Штатам», – указал Рогозин.

Он подчеркнул, что пока руководство страны исходит из того, что взаимодействие с иностранными государствами в космической отрасли не следует прерывать. «Мы готовы выполнить любое решение, которое примет президент, но пока, еще раз говорю, и президент исходит из той же самой мысли – космос должен оставаться вне политики», – заключил Рогозин.

Госдума подготовила законопроект об ответных санкциях против США. Контрмеры предусматривают наделение правительства полномочиями ограничить импорт американских товаров, а также остановить международное сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского капитала более 25%.

Политика
Новости

Суд арестовал у братьев Магомедовых $1 млн наличными

Ведомости
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У совладельца группы «Суммы» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда арестовали более $1 млн, сообщили «Ведомостям» в Тверском суде Москвы.

«Обеспечительный арест был наложен по ходатайству следователя на денежные средства, изъятые у них в ходе обыска. Сумма денежных средств, на которые наложен арест, составляет более $1 млн», – сообщила пресс-секретарь Тверского суда.

На заседании суда миллиардер говорил, что изъятые при обыске деньги принадлежали его матери и гражданской супруге.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали 30 марта. Позже их арестовали. Братьев подозревают в мошенничестве, хищении и растрате около 2,5 млрд руб. бюджетных средств, а также в создании организованного преступного сообщества. Свою вину бизнесмены не признают. 16 апреля Мосгорсуд подтвердил законность ареста Магомедовых до 30 мая.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

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Политика
Новости

Заместитель Чайки назвал сроки завершения расследования дела Керимова во Франции

Ведомости
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Франция завершит расследование дела российского сенатора от Дагестана и бизнесмена Сулеймана Керимова до конца года, заявил заместитель российского генпрокурора Саак Карапетян. Его слова приводит «РИА Новости».

«Со слов прокурора, они будут всесторонне расследовать [дело Керимова], поэтому по результатам этого расследования будет окончательно дана квалификация действиям. Как он предполагает, к концу этого года вопросы эти будут решены…» – рассказал заместитель Юрия Чайки.

Он добавил, что говорить о политических мотивах в деле Керимова, не получив материалы дела и не исследовав доказательства в нем, российское ведомство не может. 

Российский сенатор был задержан французской полицией в Ницце в конце ноября 2017 г. Ему предъявлены обвинения в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Французская сторона считает, что преступления совершались через покупку вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц.

Позже Керимов был отпущен из-под ареста под залог в 5 млн евро. В то же время французские власти запретили ему покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря 2017 г. залог был повышен до 40 млн евро. Тогда же прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр уточнил, что сенатора из России подозревают в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро, которые предназначались для покупки четырех вилл на мысе Антиб.

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

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Технологии
Новости

Рогозин сообщил о планах использовать разработки Илона Маска

Ведомости
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Россия планирует взять на вооружение некоторые технические разработки канадско-американского изобретателя Илона Маска в ракетно-космической отрасли, рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК.

«В целом я считаю, что к нему [Маску] надо относиться очень серьезно, его надо воспринимать также очень серьезно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», – сказал Рогозин.

«Он очень талантливый инженер и блестящий пиарщик. Иногда его блестящий пиар подрывает его авторитет как хорошего инженера, потому что он начинает иногда завираться», – считает вице-премьер.

Илон Маск - основатель, гендиректор и главный инженер космической компании SpaceX, а также руководитель Tesla, производящей электромобили.

Как прошел пуск Falcon Heavy

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Политика
Новости

Российским студентам в Великобритании предложили перевестись в МГИМО

Ведомости
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Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», в рамках которого российским студентам, проходящим обучение за рубежом, предлагается перевестись в МГИМО. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Инициатива направлена прежде всего на россиян, которые учатся в Великобритании. Им в рамках программы предлагают вернуться в Россию и продолжить учебу в МГИМО.

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в беседе с газетой заметил, что университет готов в экстренном порядке принять до нескольких сотен новых студентов. Тем же, кто уже завершает обучение, обещают помочь с трудоустройством в России, например на Дальнем Востоке.

Представитель Россотрудничества Ольга Евко в разговоре с «Коммерсантом» отметила, что сейчас в некоторых зарубежных странах, проявляющих «недружественное отношение» к России, ощущается «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников». Как именно в ведомстве оценивали изменения в отношении к соотечественникам за рубежом, Евко ответить не смогла, посоветовав спросить «напрямую у людей, которые находятся в Великобритании».

Опрошенные изданием российские студенты, обучающиеся в Великобритании, сообщили, что никакого давления не ощущают. Представитель посольства Великобритании в России заявил, что в стране, «как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают в страну с целью туризма, обучения или бизнеса».

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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Финансы
Новости

Российский рынок акций вырос на открытии торгов

Ведомости
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Российский фондовый рынок растет на открытии торгов Московской биржи во вторник, свидетельствуют данные торговой площадки. В понедельник газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отложить введение новых антироссийских санкций.

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую цену акций российских компаний, к 10.30 увеличился на 1,25% к закрытию предыдущих торгов, до 2170,3 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,25% до 1120,1 пункта.

В результате рынок отыграл падение понедельника – значения индексов вернулись примерно на уровень пятницы, до нанесения США и их союзниками авиаудара по Сирии и анонсирования разработки очередных санкций против России. В то же время значения основных фондовых индексов остаются значительно ниже уровня 6 апреля, дня объявления минфином США санкций в отношении российского бизнеса, после которого российский рынок рухнул, а курс рубля начал слабеть.

Во вторник курс рубля укрепляется. К 10.30 доллар ослаб на 0,35% до 60,95 руб./$, евро – на 0,09% до 75,65 руб.

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Бизнес
Новости

S7 Space завершила покупку плавучего космодрома «Морской старт»

Ведомости
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Группа компаний S7 завершила покупку имущественного комплекса «Морской старт» (Sea Launch) и стала полноправным хозяином плавучего космодрома. Об этом сообщил гендиректор компании S7 Space («дочка» S7 Group) Сергей Сопов в интервью «РИА Новости».

Пресс-служба ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» подтвердила завершение сделки. Аффилированная с ней группа компаний Sea Launch являлась предыдущим владельцем космодрома. В сообщении «Энергии» уточняется, что в судовой реестр внесены соответствующие записи о переходе прав собственности на суда. Покупатель полностью рассчитался с продавцом. Сумма сделки не раскрывалась, но источники Bloomberg оценивали ее в $100 млн. Основной владелец S7 Group Владислав Филев на пресс-конференции в Мексике, посвященной покупке «Морского старта», называл сумму в $150 млн.

«Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности «Морского старта» является компания S7», – рассказал Сопов. В распоряжении S7 оказалась плавучая платформа для пусков ракет «Зенит», командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.

«Энергия», в свою очередь, продолжит участвовать в проекте «Морской старт» в качестве поставщика комплектующих и «окажет содействие S7 Group в эксплуатации и обслуживании комплекса», говорится в сообщении.

«Сейчас космос вплетен во все сферы экономики. Это связь, навигация, картографирование. Вся современная экономика планеты Земля завязана на космосе. Это огромные рынки, которые в дальнейшем будут только расти», – рассуждает гендиректор S7 Space. Он назвал покупку космодрома «входным билетом» для группы S7 в космическую индустрию.

S7 Group сообщила о покупке «Морского старта» в сентябре 2016 г. 22 марта 2018 г. акционеры РКК «Энергия» поддержали продажу плавучего космодрома. «За» проголосовали 148 098, или 82,1% акционеров, «против» высказались 30 456, или 16,9%.

Как прошел пуск Falcon Heavy

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Технологии
Новости

«Вымпелком» не допустили до тестирования 5G

Ведомости
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Тестировать частоты для 5G в России, вероятнее всего, будут только «Мегафон» и «Ростелеком». Госкомиссия по радиочастотам отказала в выделении «Вымпелкому» (бренд «Билайн») частот для опытной сети пятого поколения, сообщил «Коммерсанту» источник в госкомиссии и подтвердил участник состоявшегося 16 апреля заседания.

Отрицательное заключение на выделение «Вымпелкому» полос частот 25,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц дал «Роскосмос», хотя Роскомнадзор, ФСО и Минобороны не возражали против выделения полосы 25,25–29,5 ГГц. По словам присутствовавшего на согласительном совещании 5 апреля собеседника издания, госкорпорация сослалась на то, что для тестирования 5G будет достаточно опытных зон операторов, уже получивших частоты, т. е. «Мегафона» и «Ростелекома».

Результаты тестирования операторы должны будут предоставить в госкомиссию для принятия общего для рынка решения о частотах для 5G, поясняет источник газеты. В «Роскосмосе» отказались от комментариев. Причина блокирования заявки «Роскосмосом» в возможности пагубно повлиять на прием сигнала и помешать работе наземных станций управления космическими аппаратами, уточняет один из собеседников газеты. По его словам, никакого подтекста в отказе «Вымпелкому» нет, у оператора с «Роскосмосом» всегда были хорошие отношения. Однако собеседник газеты в одном из сотовых операторов считает, что решения «по выделению частот принимаются непрозрачно». Он утверждает, что «при одних и тех же вводных одни компании получают, а другие – нет».

«Полноценное успешное тестирование и релевантные результаты возможны, только если новую технологию тестируют все основные игроки», – прокомментировали в пресс-службе «Вымпелкома». В компании отметили, что обладают всеми необходимыми ресурсами для реализации пилотного проекта. «Вымпелком» претендовал на частоты для тестирования 5G в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской, Ленинградской, Московской и Самарской областях, Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях.

В декабре 2017 г. госкомиссия отклонила заявку МТС на выделение частот 27,5–28,35 ГГц. По данным источника «Коммерсанта» в комиссии, новых заявок от МТС не было. Но в самой компании говорят, что не отказываются от планов по развертыванию демонстрационных зон 5G во время чемпионата мира по футболу, который стартует в России в июне. Для этого МТС оформляет заявки на получение частотного ресурса, но не уточняет, когда они будут поданы. Совместные тесты с другими операторами и запрос их результатов МТС пока не планирует.

Ведущий эксперт по 5G Ericsson в России Георгий Муратов считает, что получившие частоты для тестирования операторы могут преследовать две цели: демонстрировать технологическое преимущество и наращивать компетенции в области новых технологий. Муратов считает, что отсутствие опытной зоны 5G не создаст для компаний существенного отставания, которое невозможно будет потом догнать. В выборе оборудования для дальнейшего коммерческого развертывания 5G пилотные проекты не станут определяющими, поскольку в них используются ранние образцы техники, на основе которых трудно делать выводы о будущих инвестициях, указывает эксперт.

Бизнес
Новости

«Ростех» предложил «Силовым машинам» вместе создать мощную газовую турбину

Ведомости
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«Ростех» и «Силовые машины» обсуждают вхождение энергомашиностроительной компании в проект создания в России собственной газовой турбины большой мощности – ГТД-110М, сообщил ТАСС замгендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов.

Сейчас помимо структуры «Ростеха» «ОДК-Сатурн» в проекте участвуют «Роснано» и «Интер РАО». «Силовым машинам» предложили присоединиться к проекту, поскольку у компании есть необходимые компетенции и незагруженные мощности для крупноузловой и финальной сборки машин такого класса, объяснил Леликов.

Кроме того, проекту необходимы дополнительные инвестиции, которые могут быть обеспечены за счет механизмов частно-государственного партнерства, указывает Леликов. «Взаимодействие возможно в формате совместного предприятия, где будут использованы наработки "Ростеха", а также опыт и производственные площадки «Силовых машин», – отмечает он.

Планировалось, что российская газовая турбина нового поколения ГТД-110М (до 120 МВт) завершит цикл испытаний и будет готова к середине 2018 г. В этом году планировался запуск оборудования в серийное производство. Такие планы озвучивал «ОДК-Сатурн», отмечая перспективу создания еще более мощной турбины – 160 МВт и 230 МВт. Указанные сроки могут сдвинуться из-за сложности проекта, а также для устранения выявленных в ходе испытаний недостатков, рассказал источник ТАСС.

В конце января США ввели санкции против «Силовых машин» за поставку газовых турбин производства Siemens в Крым. Председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов 12 апреля на заседании госкомиссии по импортозамещению под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева говорил, что компания готова разработать технологию газовых турбин, которые ранее поставлял германский концерн Siemens. Для этого «Силовым машинам» необходимо привлечение механизма ГЧП. По словам Мордашова, компания готова взять на себя половину расходов. Бизнесмен попросил поддержку государства в финансировании НИОКР и испытательной базы.

Сегодня в России эксплуатируется около 244 газовых турбин иностранного производства, что составляет 63% от общего количества, доля российских турбин ниже – 147 единиц (37%).

Политика
Новости

США задумались о мерах против Китая за давление на технологические компании

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых торговых мер в отношении Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что предлогом для новых санкций в отношении Китая стало давление китайских властей на технологические компании США. Источники газеты отмечают, что документ с соответствующими претензиями на этот счет готовят в аппарате представителя США.

Вашингтон считает, что Пекин несправедливо ограничивает возможности американского технологического бизнеса вести дела в Китае. Пока американские власти еще не решили, давать ли ход этому документу, пишет газета.

США не устраивает, что американские корпорации, использующие метод удаленной обработки данных, в том числе Amazon и Microsoft, для работы в Китае должны создавать совместные компании с китайскими фирмами. Этого требует китайское законодательство. В то же время китайские партнеры американских технологических гигантов получают доступ к разработкам.

Очередной этап обострения в торговых отношениях США и Китая начался 3 апреля. Тогда администрация Трампа опубликовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ные пошлины. Госсовет Китая в качестве ответной меры подготовил список американской продукции, которая попадет под аналогичные сборы. Вступление в силу ответных мер Пекина зависит от того, выполнят ли свои намерения США.

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