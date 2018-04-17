Греф оценил потери банков от вызванной санкциями рыночной волатильности

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Apple собралась запустить новый сервис платной подписки на статьи СМИ

Apple собирается интегрировать недавно приобретенный сервис электронной подписки на журналы Texture в сервис Apple News и запустить премиум-подписку, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, компания хочет получать больший доход от онлайн-контента. Новый сервис позволит ей зарабатывать на подписке на СМИ так же, как сервис Apple Music, подписку на который компания продает в США за $9,99 в месяц, пишет Bloomberg.

Онлайн-сервис Texture позволяет за абонентскую плату в размере $10 читать с мобильных устройств статьи более чем 200 изданий, таких как People, New Yorker, National Geographic, Vogue. О том, что его новым владельцем стал производитель iPhone, было объявлено в марте. По словам одного из источников Bloomberg, после закрытия сделки Apple сократила не менее 20 сотрудников Texture (до этого в компании работали около 100 человек).

По информации источников, обновленное приложение Apple News станет доступно клиентам со следующего года, часть доходов от подписки будут получать издатели журналов. Официально Apple не комментирует эту информацию.

В октябре 2011 г. Apple выпустила Newsstand - мобильное приложение, встроенное в iOS на устройствах iPad, iPhone и iPod touch. Оно позволяет скачивать электронные версии газет и журналов. В 2015 г. компания запустила сервис Apple News. Это приложение позволяет узнавать новости на любом мобильном устройстве. Речь идет как о печатных изданиях, так и о цифровых медиа. Приложение отбирает и показывает пользователю информацию, основываясь на его интересах.