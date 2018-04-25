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ВТБ отметил рост валютно-обменных операций в четыре раза после санкций США

Клиенты ВТБ после объявления новых санкций США в начале апреля увеличили объем валютно-обменных операций в четыре раза в отдельные дни - до $200 млн в день. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, передает ТАСС.

«После объявления нового пакета ограничений в адрес граждан РФ и предприятий действительно была такая тревожная ситуация. Во что она вылилась у нас в рознице, если говорить о физических лицах. У нас объем валютно-обменных операций в целом - и наличных, и безналичных - вырос в четыре раза», - подтвердил Печатников.

Топ-менеджер банка заметил, что такой показатель - «ничто», поскольку речь идет всего о $200 млн в день на всю страну. Из них на наличные операции пришлось всего 9%, добавил Печатников. Банкир призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, обычно валютно-обменные операции составляют $50 млн в день.

По мнению зампреда ВТБ, рост объема операций обусловлен не столько тревожными настроениями, сколько новыми возможностями, которыми воспользовались клиенты, продав валюту по высокому курсу. Сейчас ситуация стабилизировалась, заключил Печатников.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева 16 апреля сообщила, что финансовый рынок продемонстрировал зрелую реакцию на введение новых санкций США, избежав «неконтролируемых изменений». «В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, рынке акций, облигаций, на валютном рынке возросла», - признала она. В то же время, по словам представителя регулятора, это не нарушило работу рынков.

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