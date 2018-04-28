Группа «Сафмар» приобрела НПФ «Доверие»

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МЧС удалило письмо арестованного после пожара в «Зимней вишне» пожарного

С сайта Сибирского регионального центра МЧС исчезла публикация с выдержками из письма кемеровского пожарного Сергея Генина, обвиненного в халатности по делу о гибели людей в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня». По состоянию на 15.40 мск гиперссылка на материал была недоступна (сохраненная копия осталась в кэше Google). После 16.20 публикация вновь появилась на сайте.

Начальник караула кемеровской пожарной части № 2 адресовал письмо семье, коллегам и всем, кто его поддерживает, говорилось в публикации. В своем обращении Генин поблагодарил всех сочувствующих ему и выразил надежду на оправдательный приговор суда. Пожарный рассказал об ощущениях от пребывания в СИЗО и своих эмоциях после предъявления Следственным комитетом (СК) обвинений.

«Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться, – поделился Генин (авторская орфография и пунктуация сохранены). – Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело».

«Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», – писал Генин. Он подчеркнул, что прибывшие в «Зимнюю вишню» пожарные сделали все, что могли, и призвал коллег беречь себя.

СК обвинил Генина в халатности при тушении пожара в «Зимней вишне», 13 апреля суд отправил пожарного в СИЗО. По данным следствия, во время пожара в ТЦ бригада под руководством Генина не стала слушать очевидцев, рассказавших о коротком пути к кинотеатру на четвертом этаже здания. В результате пожарные упустили время для спасения людей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.

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