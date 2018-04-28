Группа «Сафмар» приобрела НПФ «Доверие»
Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI, входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) приобрел негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Доверие», говорится в сообщении холдинга.
При этом уточняется, что холдинг приобрел у компаний Burglen Finance Limited и Radigton Enterprises Limited 99,9% ООО «Инвест-проект», которому принадлежат 100% уставного капитала НПФ «Доверие». «Таким образом, холдинг SFI получил контроль над НПФ "Доверие". После выхода Radigton Finance Limited из состава участников ООО "Инвест-проект" оставшаяся доля перейдет на баланс общества, и холдинг SFI получит 100%-ный контроль в отношении НПФ «Доверие», – говорится в сообщении.
НПФ «Доверие» работает в России с 1997 г. и входит в десятку крупнейших игроков на рынке обязательного пенсионного страхования. Фонд участвует в государственной программе софинансирования пенсионных накоплений, а также реализует программы по негосударственному пенсионному обеспечению.
Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» планирует присоединить НПФ «Доверие» к своему основному пенсионному активу – НПФ «Сафмар».