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Средняя ставка по ипотеке в России достигла очередного минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в марте достигла очередного минимума и составила 9,64%. Об этом говорится в сообщении Центробанка России.

Предыдущий рекорд был установлен в феврале – 9,75%. В марте 2017 г. средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях была на уровне 11,68%.

«Количество и объем выданных ИЖК продолжали увеличиваться – было предоставлено 118 700 рублевых ИЖК на общую сумму 234,7 млрд руб. (месяцем ранее – 102 600 кредитов на общую сумму 198,9 млрд руб.)», – уточняется в сообщении.

Совокупная сумма задолженности по ипотечным кредитам выросла в марте на 2,1% и достигла 5,4 трлн руб. по состоянию на 1 апреля.