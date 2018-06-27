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ФНС предлагает самозанятым налоговый капитал в 10 000 рублей

Федеральная служба по налогам и сборам обсуждает возможность предоставления самозанятым гражданам около 10 000 руб. налогового капитала при официальной регистрации. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал руководитель ФНС Михаил Мишустин.

«Мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате. Это, мы думаем, около 10 000 руб. при регистрации – есть стимул выписывать чеки», – заявил Мишустин, отвечая на вопрос о выгодах легализации самозанятых граждан. При этом он указал и на вероятный интерес потребителей. У них «может появиться возможность получать налоговый вычет по своим налогам при покупках у самозанятых. Это 1,5% от размера покупки, до 10 000 руб. в год, – есть стимул требовать чеки», – подчеркнул руководитель ФНС.

Во вторник Мишустин встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему об инициативе предоставления самозанятым гражданам специального режима. Для закрепления своего статуса им придется скачать специальное приложение, пройти биометрическую идентификацию и привязать к нему банковскую карту для списывания средств. Как ранее сообщалось, для тех, кто оказывает услуги физлицам, будет действовать ставка на уровне 3%, компаниям – 6%. В интервью Мишустин отметил, что ставка налога пока не определена. «Могу лишь констатировать, будет меньше 6% от суммы продажи», – уточнил он.

Пилотный проект для тестирования особого режима будет действовать с 1 января 2019 г. в четырех регионах – Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

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