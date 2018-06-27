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Счетная палата рассказала о недостатках в программе помощи ипотечным заемщикам

Счетная палата проверила использование средств резервного фонда правительства, направленных в 2017 г. на реализацию Программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам). В целом программа выполняет свою задачу, при этом сохраняется ряд недостатков, говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.

Программа помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков была запущена в 2015 г. Тогда Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК, сейчас – «Дом.рф») из федерального бюджета было выделено на ее реализацию 4,5 млрд руб. «Программа была завершена в марте 2017 г. Однако ожидаемого эффекта по итогам ее реализации достигнуто не было, социальная напряженность в среде ипотечных заемщиков сохранялась», – приводятся в сообщении слова аудитора Андрея Перчяна.

В 2017 г. из резервного фонда правительства на продолжение программы помощи было выделено дополнительно 2 млрд руб. При этом размер ассигнований, по оценке Счетной палаты, не был в достаточной мере обоснован.

«Минстроем не проводилась реальная оценка числа ипотечных заемщиков, помощь которым требуется безотлагательно, не рассчитывался размер средней выплаты одному заемщику. Кроме того, существенно занижен показатель результативности использования выделенных бюджетных инвестиций», – говорится в сообщении со ссылкой на Перчяна.

В сообщении также указывается, что условия программы сформулированы непрозрачно и непонятно для широкого круга заемщиков, оказавшихся не в состоянии грамотно оформить заявки на реструктуризацию и получающих из-за этого отказы со стороны лидеров рынка ипотечного кредитования.

Помимо этого, по данным Счетной палаты, кредиторами практически не используются дополнительные механизмы помощи заемщикам по кредитам в российских рублях и не востребован в полной мере механизм реструктуризации валютных кредитов.

Среди положительных аспектов реализации программы ведомство отметило ее ориентацию на оказание помощи наименее защищенным категориям граждан. В первую очередь семьям с детьми с невысоким уровнем дохода, для которых обеспеченное ипотекой жилье является единственным.

Сегодня компания «Дом.рф» сообщила, что за время действия программы помощи ипотечным заемщикам господдержку получили более 20 600 семьей, из них 19 200 – с ипотекой в рублях и 1400 – с ипотекой в иностранной валюте.

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