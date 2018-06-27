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Объединенная вагонная компания опубликовала новые данные об акционерах

ICT Group Александра Несиса снизила долю в Объединенной вагонной компании (ОВК) с 14,3 до 9,5%, говорится в сообщении ОВК. Также из него следует, что консолидированная косвенная доля банка «ФК Открытие» в капитале производителя вагонов больше, чем у ICT: 24,2% по состоянию на 5 июня.

«ICT Group уведомила об изменениях, связанных с закрытием сделки РЕПО со Сбербанком. В результате косвенная доля ICT Group в акционерном капитале общества составила 9,5%», - отметила компания.

Из консолидированной доли структур банка «ФК Открытие» на долю «Открытия холдинга» приходится 7,9% акций ОВК. Крупным акционером ОВК оказалась управляющая компания «Север ЭМ», которой принадлежит 16,1% акций. Еще 26,6% акций ОВК, по обновленным данным, находится в свободном обращении, пакет 5,7% контролирует «Сафмар финансовые инвестиции», 9,1% акций - у стратегических инвесторов, 0,9% - у топ-менеджмента.

ОВК создана в 2012 г. Это интегрированный холдинг, производящий, обслуживающий, эксплуатирующий и предоставляющий в лизинг грузовые вагоны нового поколения. В 2017 г. компания получила 62 млрд руб. выручки и 4,5 млрд руб. чистого убытка. Парк вагонов (на конец 2017 г.) – 13 267 единиц. Производство вагонов (2017 г.) – 19 100 единиц (около трети общероссийского).