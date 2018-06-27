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Олег Тиньков увеличит долю в «Тинькофф банке»

Председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков увеличит долю в банке, говорится в его сообщении. Он планирует потратить до 20 млн на покупку глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование»), уточняется там же. Такое же сообщение есть и на сайте Лондонской биржи.

Тиньков уже успел приобрести 439 921 GDR на сумму 9,2 млн, говорится в сообщении. Кроме того, зампредправления Анатолий Макешин также решил приобрести GDR, но сколько именно – организация не раскрывает. «Я уверен, что акционерная стоимость бизнеса продолжит расти. <…> Именно поэтому я принял решение увеличить свою долю в бизнесе и рад, что мои коллеги из числа руководства компании последовали примеру», – приводятся в сообщении слова Тинькова.

В ноябре 2017 г. Тиньков объявил о желании продать около 12 млн GDR TCS Group. «На протяжении периода волатильности, который мы видели на рынке последние несколько лет, я поддерживал нашу историю и наших инвесторов и выкупал бумаги у тех, кто хотел их продать. Сейчас, когда котировки наших бумаг восстановились, пришла пора продать часть пакета обратно в рынок», – объяснял тогда он свое решение.

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