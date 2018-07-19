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Mastercard уточнила информацию о технологии selfie pay

В пресс-службе международной платежной системы Mastercard уточнили информацию о технологии selfie pay, которую компания собирается начать тестировать осенью. Selfie pay позволит оплачивать покупки с помощью не подмигивания в видеокамеру любого мобильного устройства, а «моргания двумя глазами».

«Подмигивание в данном случае не является корректным названием. Технология предполагает моргание двумя глазами», - уточнили в Mastercard. Моргание при этом будет использоваться в качестве подтверждения платежа, добавили в компании.

В четверг вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев рассказал журналистам, что с ноября этого года компания начнет тестировать технологию selfie pay совместно с кредитными организациями. Массовое внедрение технологии в России и мире планируется на начало следующего года, говорил он. По его словам, технология может быть интегрирована в любое приложение, с помощью которого пользователь совершает покупки.

Ранее Visa и Mastercard начали тестировать технологию встраивания в банковскую карту сканера отпечатков пальцев. По их мнению, она повысит безопасность платежей и сократит количество мошенничеств в магазинах.