Дмитрий Патрушев возглавил наблюдательный совет Россельхозбанка
Наблюдательный совет Россельхозбанка на заседании 23 июля избрал своим председателем министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сообщает госбанк. Решение принято согласно директиве правительства.
Патрушев входит в состав набсовета Россельхозбанка с мая 2010 г. С этого же периода по 18 мая 2018 г. он был председателем правления банка. Затем Патрушева назначили министром сельского хозяйства вместо Александра Ткачева. Последний в 2015 г. в качестве министра также возглавил набсовет Россельхозбанка, а с 1 сентября 2017 г. руководителем набсовета был назначен вице-премьер Аркадий Дворкович.
Дворкович не вошел в состав нового правительства, сейчас он возглавляет фонд «Сколково». Бывший вице-премьер также останется в составе набсовета Россельхозбанка.
После перехода Патрушева в Минсельхоз правительство назначило новым предправления Россельхозбанка его первого заместителя Бориса Листова. Назначение Листова главой Россельхозбанка собеседник «Ведомостей» называл маленькой победой Патрушева, поскольку его команда опасалась, что в банк придет «чужак».