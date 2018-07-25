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Дмитрий Патрушев возглавил наблюдательный совет Россельхозбанка

Наблюдательный совет Россельхозбанка на заседании 23 июля избрал своим председателем министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сообщает госбанк. Решение принято согласно директиве правительства.

Патрушев входит в состав набсовета Россельхозбанка с мая 2010 г. С этого же периода по 18 мая 2018 г. он был председателем правления банка. Затем Патрушева назначили министром сельского хозяйства вместо Александра Ткачева. Последний в 2015 г. в качестве министра также возглавил набсовет Россельхозбанка, а с 1 сентября 2017 г. руководителем набсовета был назначен вице-премьер Аркадий Дворкович.

Дворкович не вошел в состав нового правительства, сейчас он возглавляет фонд «Сколково». Бывший вице-премьер также останется в составе набсовета Россельхозбанка.

После перехода Патрушева в Минсельхоз правительство назначило новым предправления Россельхозбанка его первого заместителя Бориса Листова. Назначение Листова главой Россельхозбанка собеседник «Ведомостей» называл маленькой победой Патрушева, поскольку его команда опасалась, что в банк придет «чужак».