В управляющей компании фонда банковских санаций сменился гендиректор
Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС, подконтролен Центробанку) вместо Алексея Кузнецова возглавил Дмитрий Пожидаев. Об этом говорится в сообщении на сайте управляющей компании.
В сообщении уточняется, что Кузнецов, руководивший управляющей компанией со дня ее основания, переходит на другую работу.
Центробанк создал управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора в июле 2017 г. Компания была создана для проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков. В 2017 г. компания получила в доверительное управление акции санирующегося банка «Открытие». В том же году стала управлять Бинбанком и Промсвязьбанком в качестве временной администрации. В 2018 г. компания стала выполнять эти функции в отношении «Советского» банка, «Рост банка», «Траста», АвтоВАЗбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка.
Пожидаев в 2002 г. окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «экономика и управление на предприятии», в 2007 г. – Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова по специальности «юриспруденция». В 2008–2014 гг. работал в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). С 2015 по 2017 г. занимал пост зампреда правления Балтийского банка. Ранее Пожидаев также занимал должность старшего советника гендиректора УК. С июня прошлого года стал заместителем директора департамента финансового оздоровления ЦБ, В декабре 2017 г. перешел на работу в управляющую компанию.