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ЦБ докапитализирует Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 млрд рублей

Центробанк докапитализирует санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) на 9 млрд руб., говорится в сообщении Банка России. После размещения допэмиссии регулятор станет владельцем более 99,9% обыкновенных акций АТБ.

АТБ будет соблюдать нормативы достаточности капитала с учетом требуемых надбавок. В дальнейшем ЦБ планирует продать банк новому инвестору. В сообщении уточняется, что ранее АТБ вернул Центробанку средства, предоставленные ему при санации для предотвращения банкротства. Объем поддержки регулятор не уточняет.

В начале августа зампред Банка России Василий Поздышев говорил, что ЦБ планирует докапитализировать АТБ, а в сентябре выставить его на продажу на конкурсной основе. Продать банк планируется до конца 2018 г. АТБ было решено не присоединять к «Открытию» и Бинбанку, поскольку для менее крупного банка проще найти покупателя, объяснял Поздышев. В начале сентября он уточнил, что регулятор уже общается с инвесторами, интересующимися покупкой АТБ.

АТБ — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока. По данным рейтинга «Интерфакса», по итогам II квартала 2018 г. он занимал 74-е место по активам (75,2 млрд руб.). Летом 2016 г. АТБ купил «М2М прайвет банк», среди акционеров которого был акционер и председатель совета директоров АТБ Андрей Вдовин, а также члены его семьи. В декабре 2016 г. ЦБ отозвал лицензию у «М2М прайвет банка». В апреле 2018 г. регулятор объявил о санации АТБ.

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