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«Ромир» зафиксировал сокращение объема свободных денег у населения

Объем свободных денег у российского населения в августе сократился на 12,9% по сравнению с июлем 2018 г. и составил 23 600 руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

В июне социологи фиксировали рекордный рост свободных денег на руках у населения. Их сумма оценивалась в 29 700 руб., что на 23,3% больше, чем месяцем ранее. Тогда эксперты предупреждали, что это похоже на неистраченные отпускные из-за отказа от поездок во время летних отпусков. В денежном выражении рост составил 5600 руб. (с 24 100 руб.).

Снижение показателя в августе эксперты называют ежегодной тенденцией, исключением стал лишь 2016 г. «Сезон отпусков заканчивается, жители страны возвращаются в прежний график и готовятся к осени, увеличивая необходимые траты, в частности, на продукты и товары повседневного спроса, а также бытовые услуги. Исходя из сложившейся тенденции, можно прогнозировать некоторое увеличение уровня свободных денег у населения в начале осени», — отмечает «Ромир».

Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам восьми месяцев составило 23 900 руб., говорится в исследовании.

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Он базируется на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах.