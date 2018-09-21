ЦБ аннулировал лицензии у двух банков

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Uber хочет купить один из крупнейших европейских стартапов

Uber Technologies Inc. начал переговоры о покупке одного из крупнейших в Европе стартапа — компании Deliveroo, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры находятся на ранней стадии, сообщили газете Financial Times источники. Стоимость сделки не раскрывается.

В случае покупки британского сервиса по доставке еды Deliveroo Uber станет доминировать на рынке доставки продуктов питания Европы, отмечает агентство.

В Uber отказались комментировать данную информацию. «Мы не комментируем слухи или спекуляции», — сообщили в Deliveroo. Сейчас Deliveroo в Европе напрямую конкурирует с Uber Eats — с сервисом по доставке еды, запущенным за пределами Китая в 2014 г.

Британская Deliveroo является одним из крупнейших в Европе стартапов. Компания предоставляет услуги в более чем 200 городах на четырех континентах. В связи с расширением планов Deliveroo нанимает сотни новых сотрудников в штаб-квартиру в Лондоне, пишет FT. В 2016 г. Deliveroo получила убыток в размере 129 млн фунтов (около $170,5 млн). 2016 г. — это последний год, за который известны финансовые результаты стартапа. 129 млн фунтов — это в четыре раза больше, чем годом ранее, однако выручка стартапа выросла в семь раз до 128,6 млн фунтов (около $170 млн) за этот период. Компания утверждает, что в этом году ее бизнес растет быстрее, чем в прошлом году, отмечает FT.

В 2017 г. стартап привлек инвестиции в размере $385 млн. На тот момент компания была оценена в $2 млрд. По словам источников Bloomberg, предложение Uber должно быть значительно выше этой оценки. Переговоры могут ни к чему не привести, так как Deliveroo и его инвесторы неохотно отказываются от независимости, уточнили источники.

В пятницу акции конкурентов Deliveroo на новостях о возможной сделки с Uber начали дешеветь. Стоимость бумаг Hero SE опустилась до 2,8% в начале торгов во Франкфурте, акции Just Eat Plc подешевели на 6,7% на торгах Лондонской биржи.

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