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Московская биржа объяснила отсрочку старта торгов иностранными акциями

Московская биржа отложила запуск торгов иностранными акциями из-за нехватки брокеров, передает «Прайм» со ссылкой на предправления биржи Александра Афанасьева. В четверг биржа уведомила клиентов о решении перенести дату допуска акций иностранных компаний к торгам и запуск вечерней торговой сессии.

Афанасьев объяснил, что есть два способа зарегистрировать бумагу на бирже. В первом, «неспонсируемом» случае эмитент сам направляет соответствующее заявление и обязуется соответствовать всем требованиям листинга. Во втором случае на биржу заявляется брокер или финансовая организация, которая хочет торговать бумагами эмитента. «Это спонсируемый доступ, мы этого пока не делаем, – отметил Афанасьев. – Речь шла именно о таком [способе размещения бумаг], когда по просьбе участников рынка делается спонсируемый доступ не по желанию и инициативе эмитента, – таких пока у нас нет».

«Мы внимательно смотрим на возможности, на то, как будем закрывать риски, некоторые из них постоянно множатся, мы будем сообщать о дальнейших этапах», – заключил Афанасьев.

Биржа уже дважды переносила запуск торгов: сначала на 17 сентября, а позднее – на начало октября. Ранее биржа объясняла, что торги переносят на начало октября, чтобы дать участникам рынка больше времени на внедрение изменений, рассказывал начальник департамента торговых операций «Фридом финанс» Игорь Клюшнев. По его словам, в новом письме биржа не объяснила причины и сроки очередного переноса. В сообщении биржи, которое цитировал «Интерфакс», говорилось, что решение о переносе «было принято после всестороннего анализа текущих условий и связанных с ними рисков и возможностей для участников торгов и их клиентов».

Московская биржа готовится запустить торги иностранными ценными бумагами в III квартале 2018 г., говорил Афанасьев. По его словам, биржа планировала начать с листинга 50 наиболее ликвидных глобальных акций, расчеты будут проводиться в долларах США. Для этого на бирже планировалось ввести вечернюю сессию до 23.50 мск.

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