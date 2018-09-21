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Правительство Германии поддержало слияние Deutsche Bank и Commerzbank

Cлияние двух крупнейших банков Германии — Deutsche Bank AG (DB) и Commerzbank AG — поддержано в правительстве Германии, сообщило агентство Bloomberg. По данным источников агентства, Берлин хочет создать мощный банк, который сможет поддержать национальный экспорт даже в случае финансового кризиса.

Аналитики уже давно говорят, что слияние DB и Commerzbank неизбежно, вопрос лишь в том, когда оно состоится, отмечает «Интерфакс». Слухи о потенциальном объединении германских банков усилились после того, как американская инвестгруппа Cerberus стала миноритарным акционером и Deutsche Bank, и Commerzbank, причем руководство Deutsche Bank также привлекло ее в качестве консультанта.

У федерального правительства Германии по-прежнему 15% Commerzbank, выкупленных в кризис 2008 г., поэтому оно прямо заинтересовано в благополучии второго банка страны, отмечает Bloomberg.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas — около 1,9 трлн евро.