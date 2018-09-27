МВД объявило в розыск руководителя казанского офиса банка «Открытие»

Политика

Новости

Односельчане Чепиги узнали в нем подозреваемого в отравлении Скрипалей

Знакомые Анатолия Чепиги в селе Березовка признали в нем человека, известного как Руслан Боширов, подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает «Коммерсантъ». Издание не уточняет, в каком регионе находится это село.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их данным, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Как утверждает The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял после того, как переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России. Русская служба BBC написала, что ей удалось подтвердить информацию Bellingcat, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

Собеседники «Коммерсанта» сообщили, что видели Чепигу давно, лет десять назад. Они попросили не называть их имен из-за опасений, что у них могут возникнуть проблемы с ФСБ.

Односельчанка Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы, подтвердила, что это он. «Глаза черные почти, и голос его», — сказала она, добавив, что точно помнит, что день рождения у него был в апреле. По словам одсельчанки, у Чепиги есть сестра. Собеседница газеты утверждает, что узнает его во всех опубликованных материалах.

Другая жительница Березовки отметила, что видела Чепигу «лет десять назад, когда он приезжал к родным», и что он не очень похож на человека, который изображен на фотографии. «Он был уже почти лысым [когда приезжал к родным], не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья», — подчеркнула она. По словам собеседницы, односельчане знали, что он «на секретной службе в горячих точках».

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее назвала вбросом информацию о том, что Руслан Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига. По ее мнению, публикация этих данных является продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло.