МВД объявило в розыск руководителя казанского офиса банка «Открытие»
Управление МВД по Казани объявило в розыск руководителя казанского офиса банка «Открытие» Олега Поляха. Его подозревают в краже 230 млн руб. Об этом говорится в сообщении полиции.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК (кража, совершенная в особо крупном размере). Заявление о пропаже крупной суммы денег поступило в полицию 18 сентября. Представители службы безопасности офиса банка рассказали, что во время проведения ревизии в хранилище была обнаружена недостача денежных средств в размере 230 млн руб.
«Установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний Олег Полях, ранее возглавлявший данный офис банка в Казани», — отмечается в сообщении. Приметы подозреваемого: на вид мужчине 40-45 лет, полное телосложение, короткие волосы.
Пресс-служба Приволжского филиала банка 20 сентября подтвчердила факт обнаружения хищения около 230 млн руб. в казанском филиале банка «Открытие». Источник ТАСС, близкий к расследованию, сообщил, что в совершении преступления подозревают бывшего директора казанского офиса. Хищение сотрудники банка выявили в результате проверок после его увольнения. О каком именно офисе банка в Казани идет речь, не сообщалось. Всего в Казани работают четыре отделения «Открытия».