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Цена нефти марки Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября 2014 года

Стоимость нефти марки Brent в пятницу ненадолго превысила отметку в $83 за баррель впервые с 10 ноября 2014 г. По данным на 19.33 мск, нефть Brent на Интерконтинентальной бирже стоила $82,82 за баррель, подорожав на 1,3%, нефть WTI — $73,39 (+1,7%).

Ранее в пятницу евро впервые с 16 августа опустился ниже отметки в 76 руб.

Центробанк и министр энергетики России Александр Новак ранее спрогнозировали возврат цен на нефть к $50-55 за баррель. По мнению Новака, текущий рост цен на нефть носит конъюнктурный характер. «В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель», — сказал министр.

Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. — до $55.

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