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Курс евро опускался ниже 76 рублей впервые с 16 августа

Евро в пятницу впервые с 16 августа опускался ниже отметки в 76 руб. По данным на 18.30 мск, курс европейской валюты на Московской бирже составлял 76,09 руб./евро (-28 коп.). Доллар в это же время стоил 65,49 руб., подешевев почти на 14 коп.

Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник. Курс доллара на 29 сентября установлен на уровне 65,59 руб./$ (-24,5 коп.), евро — 76,23 руб. (-81 коп.).

Стоимость нефти марки Brent при этом в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в пятницу превысила $82 за баррель. В 18.54 мск нефть Brent стоила $82,79 за баррель (+1,3%), нефть WTI — $73,25 за баррель (+1,5%).