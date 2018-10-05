ЦБ повысил официальный курс евро на 60 копеек

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Спонсоров Роналду обеспокоили выдвинутые против него обвинения

Сразу два спонсора португальского футболиста Криштиану Роналду заявили о беспокойстве по поводу его поведения, сообщает Associated Press (AP). Это производитель спортивных товаров Nike, а также создатель компьютерных игр EA.

«Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и будем продолжать внимательно следить за ситуацией», – говорится в письменном ответе Nike агентству. В EA также пообещали наблюдать за происходящим в ожидании, что «спортсмены и послы будут вести себя в соответствии с ценностями компании».

Ранее американская модель Кэтрин Майорга обратилась в полицию. Она заявила, что Роналду ее изнасиловал в 2009 г. в Лас-Вегасе, сообщало CNN. Сам Роналду отрицает какие-либо обвинения. «Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, что я из себя представляю и во что верю», – написал он в своем Twitter.

Сейчас Роналду выступает за «Ювентус», в котором после обвинения заступились за футболиста. В официальном сообщении клуба спортсмен описан профессионалом. События, которые предположительно имеют 10-летнюю давность, не изменят этого, говорится в заявлении. Котировки «Ювентуса» упали в пятницу на 6,21% к 14.40 мск, свидетельствуют данные Итальянской фондовой биржи.

Роналду – один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира: он занимает третье место в рейтинге Forbes, который оценивает годовой доход футболиста в $108 млн. Одна из важных частей его дохода – это сделки со спонсорами. У футболиста есть пожизненный контракт с Nike. Кроме того, он рекламирует EA и Herbalife. За последний год Роналду заработал $47 млн на сделках со спонсорами, оценивал Forbes.

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