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«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка установить в отделениях постаматы

Сбербанк планирует привлечь интернет-ритейлеров к открытию пункты выдачи онлайн-заказов — постаматов — в своих отделениях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По его словам, тем самым банк хочет загрузить 150 000 кв. м пустующих площадей. В числе партнеров рассматриваются онлайн-ритейлеры в сегменте non-food, отмечает газета.

О намерениях Сбербанка слышали ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов и управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. Гендиректор PickPoint Надежда Романова рассказала, что банк рассматривал возможность установки постаматов в населенных пунктах с населением около 5 000 человек для повышения рентабельности своих отделений.

В рамках эксперимента в круглосуточной зоне нескольких отделений Сбербанка ужеработают постаматы PickPoint для самовывоза заказов.

В апреле Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия, которое будет развивать маркетплейс «Беру» на базе «Яндекс.Маркета». Операционный директор «Яндекса» Грег Абовский ранее заявлял, что компания видит возможность установки постаматов в отделениях банка.

В Сбербанке «Коммерсанту» не смогли подтвердить информацию о планах по открытию пунктов выдачи онлайн-заказов.