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Условием соглашений с ЦБ по инсайдерским делам может стать раскрытие тайны

Комитет финансового надзора ЦБ сможет заключать соглашения о прекращении дел с компаниями, попавшими под расследование дел об инсайде, но в обмен будет вправе требовать раскрытия коммерческой, служебной, банковской тайны. Законопроект об этом внес в Госдуму депутат Владислав Резник («Единая Россия»).

Сейчас ЦБ не может в обмен на сотрудничество уменьшить или отменить штраф участникам рынка, подозреваемым в манипулировании или использовании инсайда. Сделка с регулятором поможет «ускорить ход расследования правонарушений, а также будет способствовать привлечению к ответственности более широкого круга лиц», писал ЦБ.

Законопроект дополняет принятый в июле в первом чтении законопроект о спецсоглашениях с ЦБ при расследовании дел об инсайде, говорится в пояснительной записке. Одобренные в первом чтении поправки в КоАП наделяли ЦБ правом заключать соглашения с компаниями и физлицами, подозреваемыми в нарушении закона об инсайдерской информации. Соглашение предусматривает уплату излишне полученного дохода (либо суммы, определенной ЦБ) в фонд защиты прав вкладчиков и акционеров, освобождает от штрафа и не означает признания лицом своей вины. Оно должно утверждаться судом.

Правительство поддержало документ с уточнениями, Счетная палата выступила против, обратив внимание, что средства будут направляться не в бюджет, а в «доход конкретного юридического лица» — Фонда по защите прав вкладчиков. Внесенный депутатом Резником новый законопроект учитывает замечания: теперь все средства, вырученные от заключения соглашений, предполагается направлять в бюджет.

Кроме того, законопроект уточняет полномочия ЦБ и обязанности компаний, которые захотят заключить соглашение о прекращении дела. Лица, попавшие под расследование, до заключения соглашения будут обязаны предоставить ЦБ в полном объеме информацию, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну - за исключением государственной и налоговой. Также ЦБ будет вправе затребовать информацию об операциях, совершение которых послужило основанием для возбуждения дела об инсайде.

Помимо этого ЦБ в соглашении сможет потребовать изменения организационной структуры юрлица. Речь идет об изменении состава и численности работников либо о прекращении деятельности его структурных подразделений или создании новых структурных подразделений.