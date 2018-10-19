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«Дом.рф» сообщил о возможном изменении системы оценки рисков застройщиков для банков

В России может измениться система оценки рисков застройщиков, исходя из которой банки принимают решения о предоставлении кредитов стройкомпаниям: такие изменения предполагает утвержденная правительством дорожная карта по финансированию строек жилья, передает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора госкомпании «Дом.рф» Александра Плутника.

Сегодня банки при выдаче кредитов ориентируются на банковские нормативы, которые требуют сохранять определенный уровень резервирования.

Однако, по словам Плутника, утвержденная правительством дорожная карта по финансированию жилищного строительства предполагает изменения в этой области. «Система оценки рисков, риск-вес, сейчас считается на основе нормативов, а будет — на основе внутренних рейтингов девелоперских проектов», – сказал руководитель «Дом.рф».

Такая схема, по словам Плутника, позволит существенно сократить уровень резервирования в банках и размер капитала на кредит.

Ранее «Дом.рф» сообщил, что приступил к реализации программы гарантирования целевых кредитов для финансирования строительства жилья в России. Разрабатывать механизм гарантий кредитов застройщиков госкомпания будет совместно со Сбербанком и Газпромбанком.