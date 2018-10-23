Цена на нефть снизилась после заявления Саудовской Аравии о росте добычи
Цены на нефть резко упали во вторник после того, как власти Саудовской Аравии подтвердили планы существенно увеличить нефтедобычу.
Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.49 мск уменьшилась на $1,90 (2,38%) до $77,95 за баррель. Котировки Brent опустились ниже $78 за баррель впервые с 18 сентября. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $1,31 (1,89%) до $68,05 за баррель.
В ходе форума Future Investment Initiative, проходящего в Эр-Рияде, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Эр-Рияд готов увеличить добычу на 1-2 млн баррелей в сутки, чтобы не допустить дефицита топлива на рынке. В частности, его страна готова покрыть весь выпадающий из-за санкций США экспорт Ирана, сказал аль-Фалих.
Участники рынка продолжают ждать вступления в силу американских санкций против Ирана в начале ноября. Также участники ждут публикации данных о запасах нефти в США в среду. По оценкам экспертов, товарные резервы этого топлива в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, увеличение станет пятым подряд, чего не наблюдалось с марта 2017 г., отмечает «Интерфакс».
Дополнительным негативным фактором для рынка нефти стало падение основных мировых фондовых индексов. Азиатские индексы во вторник упали более чем на 2%, главные европейские индикаторы теряют более 1%, фьючерсы на индексы США демонстрируют снижение примерно на 1,5%.