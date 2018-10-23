ФАС согласовала объединение «Согаза» и «ВТБ страхования»

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Белоусов назвал сроки утверждения первой части проектов для бизнеса

Первая часть приоритетных проектов для бизнеса может быть одобрена до конца ноября, сообщил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов. Бизнес и ведомства уже представили много инвестпроектов, эта тема будет будет обсуждаться на заседании президентского совета по национальным проектам в среду. «Результаты уже сейчас есть, но завершаться, я думаю, работа будет ближе к концу ноября, по крайней мере, по первому траншу проектов», – сказал Белоусов (цитаты по «Интерфаксу»).

Помощник президента подчеркнул, что предложенные со стороны министерств инвестпроекты не навязываются бизнесу. «Здесь никакой обязаловки нет. Это такое road show. Если линейка льгот, "дедушкина оговорка", субсидии и так далее», – указал он.

«Проектов даже больше со стороны бизнеса, но со стороны правительства тоже есть, особенно активно работает Минтранс, начал работать Минздрав, очень активно работает Минприроды, достаточно много проектов у Минстроя», – перечислил Белоусов. Все проекты разделены на три группы: те, которые предлагает правительство, те, которые предлагает бизнес и для которых предусматриваются льготы, а также те, которые предлагаются бизнесам и не требуют льгот. Последняя группа самая многочисленная.

«Сейчас в проработке находятся несколько сот проектов. Сколько из них останется, сейчас сказать нельзя. Думаю, что будет создана открытая платформа. Появляются все новые и новые проекты, явно работа уйдет и в 2019 г. Но чтобы все это не превращалось в такое расширение незавершенного строительства, надо будет где-то остановиться, наиболее продвинутые проекты отфиксировать, заключить соглашения и двигаться дальше», – резюмировал Белоусов.

В июле Белоусов направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, – свыше 500 млрд руб. В список вошли Evraz, «Акрон», «Алроса», «Металлоинвест», «Мечел», ММК, НЛМК, «Норникель», «Полюс», «Северсталь», «Сибур», СУЭК, «Уралкалий» и «Фосагро». Ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась. 24 августа в РСПП менеджмент компаний из списка Белоусова встретился с ним и первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым. Они договорились, что налоги не вырастут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. Отбором таких проектов сейчас и занимается рабочая группа председателя РСПП Александра Шохина и Силуанова.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым