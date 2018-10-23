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ФАС согласовала объединение «Согаза» и «ВТБ страхования»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сегодня подтвердила, что согласовала сделку АО «Согаз» и «ВТБ страхования».

В конце мая группа ВТБ и страховая компания «Согаз» подписали соглашение о крупнейшей сделке в российском страховом секторе – продаже 100% страховой компании «ВТБ страхование». Группа ВТБ в дополнение к денежной компенсации получает 10% акций объединенной компании, которая будет работать под брендом «Согаз», говорилось в совместном сообщении компаний. В нем отмечалось, что закрытие сделки «планируется в III квартале <...> после получения всех необходимых согласований».

Еще 8 июня замруководителя ФАС Андрей Кашеваров заявлял, что служба вынесет решение по сделке «Согаза» и ВТБ в ближайшее время. Однако осенью стало ясно, что объединение «Согаза» и «ВТБ страхования» затягивается. В конце сентября представители компаний говорили, что «идет финальный этап подготовки сделки».

В сообщении группы ВТБ говорилось, что в результате продажи ее страхового бизнеса «Согазу» появится «крупнейший игрок за всю историю российской страховой отрасли». Сумму сделки стороны не раскрывали. Она составляет десятки миллиардов рублей, говорил председатель правления ВТБ Андрей Костин, утверждая, что объединенную компанию возглавит руководитель «Согаза» Антон Устинов и в новую структуру уйдет «основной костяк» команды «ВТБ страхования» во главе с руководителем Геннадием Гальпериным.

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Бизнес
Новости

Белоусов назвал сроки утверждения первой части проектов для бизнеса

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Первая часть приоритетных проектов для бизнеса может быть одобрена до конца ноября, сообщил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов. Бизнес и ведомства уже представили много инвестпроектов, эта тема будет будет обсуждаться на заседании президентского совета по национальным проектам в среду. «Результаты уже сейчас есть, но завершаться, я думаю, работа будет ближе к концу ноября, по крайней мере, по первому траншу проектов», – сказал Белоусов (цитаты по «Интерфаксу»). 

Помощник президента подчеркнул, что предложенные со стороны министерств инвестпроекты не навязываются бизнесу. «Здесь никакой обязаловки нет. Это такое road show. Если линейка льгот, "дедушкина оговорка", субсидии и так далее», – указал он.

«Проектов даже больше со стороны бизнеса, но со стороны правительства тоже есть, особенно активно работает Минтранс, начал работать Минздрав, очень активно работает Минприроды, достаточно много проектов у Минстроя», – перечислил Белоусов. Все проекты разделены на три группы: те, которые предлагает правительство, те, которые предлагает бизнес и для которых предусматриваются льготы, а также те, которые предлагаются бизнесам и не требуют льгот. Последняя группа самая многочисленная.

«Сейчас в проработке находятся несколько сот проектов. Сколько из них останется, сейчас сказать нельзя. Думаю, что будет создана открытая платформа. Появляются все новые и новые проекты, явно работа уйдет и в 2019 г. Но чтобы все это не превращалось в такое расширение незавершенного строительства, надо будет где-то остановиться, наиболее продвинутые проекты отфиксировать, заключить соглашения и двигаться дальше», – резюмировал Белоусов.

В июле Белоусов направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, – свыше 500 млрд руб. В список вошли Evraz, «Акрон», «Алроса», «Металлоинвест», «Мечел», ММК, НЛМК, «Норникель», «Полюс», «Северсталь», «Сибур», СУЭК, «Уралкалий» и «Фосагро». Ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась. 24 августа в РСПП менеджмент компаний из списка Белоусова встретился с ним и первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым. Они договорились, что налоги не вырастут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. Отбором таких проектов сейчас и занимается рабочая группа председателя РСПП Александра Шохина и Силуанова.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

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Экономика
Новости

Путин призвал увеличить госзакупки у малого бизнеса до 5 трлн рублей

Ведомости
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Закупки госкомпаний у малого и среднего предпринимательства (МСП) к 2024 г. должны увеличиться до 5 трлн руб., заявил президент Владимир Путин на форуме «Опоры России».

«В текущем году, по предварительным данным, объем закупок госкомпаний у МСП составит более 3 трлн руб., – сказал Путин (цитата по "Интерфаксу"). – Теперь "Корпорации МСП" совместно с бизнесом предстоит взять новую высоту – довести к 2024 г. объем закупок до 5 трлн руб. Вполне достижимый результат».

Президент отметил, что в закупках растет доля технически сложной продукции и услуг, на данный момент на этот сегмент приходится около 70% всех закупок у малого и среднего бизнеса.

По действующему закону о корпоративных закупках (223-ФЗ) госкомпании должны отводить на закупки у малого и среднего бизнеса не менее 18% заказов за год. А закон о госзакупках (44-ФЗ) предписывает государственным и муниципальным учреждениям закупать у МСП не менее 15% товаров и услуг.

Бизнес
Новости

Минэнерго предложило решить спор Exxon и Sakhalin Energy с помощью арбитров

Ведомости
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Министерство энергетики устало от многолетних безрезультатных переговоров Exxon Neftegaz и Sakhalin Energy по поставкам газа с «Сахалин-1» на третью очередь завода СПГ «Сахалин-2» и предложило наделить представителей государства в этих СРП функциями независимых арбитров. Это следует из правительственного доклада о ходе реализации СРП в России, пишет «Интерфакс».

«В случае согласия компаний с предложением Минэнерго и представлением финансово-экономических моделей функционирования проектов, министерство представит оценку коммерческих предложений сторон», — обещает Минэнерго. Если после этого стороны все-таки найдут компромисса, Минэнерго предлагает закрепить его необязывающим соглашением, а в течение года после этого подписать обязывающее соглашение.

Оператор «Сахалина-1» Exxon Neftegaz (20% – у «Роснефти», контроль – у ExxonMobil) в конце сентября сообщил, что не собирается отказываться от строительства собственного завода СПГ рядом с пос. Де-Кастри. Компания склонна ориентироваться на экспорт СПГ в страны Тихоокеанского региона, сказал президент компании Стивен Батт. Более того, на этапе подготовки предварительной проектной документации предполагаемую мощность «Дальневосточного СПГ» получилось увеличить почти на 25% до 6,2 млн т, следует из материалов Exxon Neftegaz. Еще год назад представители «Сахалина-1» говорили о возможности строительства завода на 5 млн т СПГ в год. Стоимость проекта оценивалась примерно в $8 млрд, сообщал «Интерфакс».

Для производства 6,2 млн т СПГ в год на «Дальневосточном СПГ» необходимо будет около 10 млрд куб. м газа (примерно 10% сырья завод тратит на сжижение). Это как раз проектная мощность добычи проекта.

Альтернатива строительству собственного завода – поставки газа «Сахалину-2» (оператора проекта Sakhalin Energy контролирует «Газпром»). Sakhalin Energy и Exxon Neftegaz давно ведут переговоры о поставках газа «Сахалина-1» для расширения СПГ-завода «Сахалина-2». Sakhalin Energy собирается построить третью очередь завода (5,5 млн т в год), но для этого нужно около 8 млрд куб. м газа и собственных ресурсов компании не хватает. Все 16 млрд куб. м, которые добывает «Сахалин-2», уходят на две очереди СПГ-завода (произвел 10,9 млн т в 2016 г.).

В 2015-2016 гг. Sakhalin Energy и Exxon Neftegaz смогли договориться по технической составляющей поставок газа. Однако о ценовой составляющей согласованных позиций нет до сих пор. Не помогло даже июльское совещание у министра энергетики Александра Новака с участием представителей «Газпрома», «Роснефти», Sakhalin Energy и Exxon Neftegaz.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Путин поручил определить исчерпывающий перечень отчетности для малого бизнеса

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству издать документ, в котором будет зафиксирован исчерпывающий перечень отчетности для малых компаний. «Чтобы у чиновников не было возможности тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности», – сказал Путин, выступая на форуме «Опоры России». «А это, к сожалению, происходит ежедневно, – констатировал президент. – Откровенно говоря, не знаешь даже, что с этим делать».

«Нам нужно предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, сделать их необременительными, дружественными для предпринимателей, естественно, сохранив баланс между свободами предпринимательства и интересами граждан, общества, государства», – указал Путин. Он отметил, что для создания такой среды необходимо «максимально использовать возможности цифровых технологий», чтобы избавить бизнес от вороха бумаг.

Ранее Путин поручил увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике России с нынешних 20% до 40% к 2024 г. В этом секторе предстоит создать около 6 млн новых рабочих мест.

Правительство готово к запуску национального проекта развития малого предпринимательства, сообщил председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов. По словам председателя Внешэкономбанка Игоря Шувалова, паспорта проекта могут быть утверждены на специальном совещании у президента в среду.

Финансы
Новости

Костин выразил надежду на послабления для ВТБ по дивидендам

Ведомости
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ВТБ рассчитывает, что Минфин пойдет на послабления по дивидендам и банк сможет выплатить акционерам по итогам 2018 г. менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил президент ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде (его слова передал «Интерфакс»).

«Я думаю, что будет какое-то промежуточное решение. ЦБ уже объявил о том, что они растянут на год [повышение надбавок по капиталу согласно "Базелю III"], а Минфин подвинется по дивидендам, я думаю. И, таким образом, к концу 2019 г. мы сможем выйти на решение по капиталу уже в полной мере, – сказал Костин. – ЦБ дает рассрочку на один год, на 2019 г. поквартально, а Министерство финансов, видимо, понизит дивиденды до необходимого уровня». Он полагает, что за 2018 г. «дивиденды [ВТБ] будут меньше 50%».

Ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВТБ может получить поблажки по дивидендам для безболезненного выполнения требований к капиталу банка по «Базелю III». Руководствуясь нормами «Базеля», ЦБ вводит надбавку к капиталу системообразующих банков, в эту категорию попадает и ВТБ. Из бюджета Минфин не планирует докапитализировать ВТБ, источником пополнения собственных средств может быть часть нераспределенной прибыли госбанка, которая в обычных случаях могла бы пойти на дивиденды, указывал Силуанов.

ВТБ контролируется государством – 60,93% его акций принадлежит Росимуществу, а доходы от полученных дивидендов перечисляются в бюджет. В 2017 г. чистая прибыль банка составила 120,1 млрд руб., на дивиденды он направил 73,5 млрд, или около 61% чистой консолидированной прибыли. Из них государство получило 56 млрд руб. Минфин добивается от госкомпаний и госбанков выплаты дивидендов на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Костин неоднократно жаловался на жесткость базельских стандартов. В сентябре он попросил ЦБ «переосмыслить» требования к капиталу банков: за 2017–2019 гг. ВТБ потребуется 450 млрд руб. дополнительного капитала, а это 4,5 трлн руб. не выданных экономике кредитов, оценивал банкир.

В октябре зампред ЦБ Василий Поздышев объявил, что регулятор готов повременить с ужесточением требований к капиталу и удлинить график введения надбавок. На начало 2019 г. было запланировано последнее увеличение надбавки за системную значимость – еще 0,35% по достижении буфера до 1% к 1 января 2019 г. Теперь регулятор предлагает перенести срок на конец будущего года. Если банки не выполнят требования к надбавке, то потеряют возможность распределять прибыль и платить дивиденды. ЦБ также предложил растянуть график по увеличению надбавки для поддержания достаточности капитала – она распространяется уже на все банки. К 1 января 2019 г. она должна была вырасти еще на 0,625% и достигнуть 2,5%. ЦБ предложил формировать буфер поэтапно: к 1 апреля увеличить его на 0,125%, к 1 июля – еще на 0,125%, к 1 октября – еще на 0,125% и к 1 января 2020 г. – на оставшиеся 0,25%.

Финансы
Новости

Цена на нефть снизилась после заявления Саудовской Аравии о росте добычи

Ведомости
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Цены на нефть резко упали во вторник после того, как власти Саудовской Аравии подтвердили планы существенно увеличить нефтедобычу.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.49 мск уменьшилась на $1,90 (2,38%) до $77,95 за баррель. Котировки Brent опустились ниже $78 за баррель впервые с 18 сентября. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $1,31 (1,89%) до $68,05 за баррель.

В ходе форума Future Investment Initiative, проходящего в Эр-Рияде, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Эр-Рияд готов увеличить добычу на 1-2 млн баррелей в сутки, чтобы не допустить дефицита топлива на рынке. В частности, его страна готова покрыть весь выпадающий из-за санкций США экспорт Ирана, сказал аль-Фалих.

Участники рынка продолжают ждать вступления в силу американских санкций против Ирана в начале ноября. Также участники ждут публикации данных о запасах нефти в США в среду. По оценкам экспертов, товарные резервы этого топлива в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, увеличение станет пятым подряд, чего не наблюдалось с марта 2017 г., отмечает «Интерфакс».

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти стало падение основных мировых фондовых индексов. Азиатские индексы во вторник упали более чем на 2%, главные европейские индикаторы теряют более 1%, фьючерсы на индексы США демонстрируют снижение примерно на 1,5%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Sky News сообщил об обнаружении останков саудовского журналиста

Ведомости
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Тело убитого на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи найдено. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на несколько источников.

По информации канала, тело было найдено «в расчлененном виде» с обезображенными чертами лица. Один из источников рассказал, что части тела журналиста найдены в саду у дома саудовского генконсула в Турции.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о деталях убийства Хашкоджи, обвинив Саудовскую Аравию в его планировании. Однако из слов Эрдогана следует, что тело еще не обнаружено. «Почему тело человека, который официально признан убитым, еще не найдено?» — сказал турецкий президент.

Сегодня же об обнаружении тела Хашкоджи на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле заявил председатель турецкой оппозиционной партии «Родина» Догу Перинчек. Сославшись на источники в стамбульской службе безопасности, он рассказал, что останки нашли в колодце, который находится в саду резиденции генконсула.

«Обнаружение фрагментов тела Хашкоджи противоречит заявлению саудовской стороны о том, что Хашкоджи умер в ходе драки в генконсульстве 2 октября», — отмечает Sky News.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашкоджи, работавший на The Washington Post, пропал 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала речь шла о его исчезновении, но затем турецкая газета Sabah сообщила об аудиозаписи, свидетельствующей, что Хашкоджи был убит, новость подхватили мировые СМИ. В минувшую субботу телеканал Al Ekhbariya сообщил, что убийство Хашкоджи в консульстве («в драке с людьми, находившимися в здании») признал генеральный прокурор Саудовской Аравии.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РФПИ раскрыл планируемые инвестиции Саудовской Аравии в «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
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Саудовская Аравия готова инвестировать около $5 млрд в проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2», сообщил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Министр энергетики Саудовской Аравии объявил о возможности инвестиций в проект «Арктик СПГ – 2» около $5 млрд», – сказал Дмитриев (цитата по «Интерфаксу»). Саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех сообщал в интервью ТАСС, что Саудовская Аравия надеется стать вторыми по величине инвестором в «Арктик СПГ – 2» после «Новатэка». Фалех не раскрыл планируемую долю участия.

В мае было объявлено, что французская Total купит 10% «Арктик СПГ – 2». Этот пакет был оценен в $2,55 млрд. Интерес к участию в проекте проявляют китайская CNPC, Saudi Aramco, японские партнеры, корейская KOGAS, говорил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон в интервью газете «Коммерсантъ». Пока менеджмент «Новатэка» говорит о готовности продать в общей сложности до 40% в «Арктик СПГ – 2».

«Арктик СПГ – 2» на базе Утреннего месторождения (Гыдан) может стать вторым для «Новатэка» производством сжиженного природного газа. Проектная мощность завода определена в 19,8 млн т СПГ в год, капитальные затраты составят около $20 млрд, сообщал «Новатэк». Окончательное инвестиционное решение планируется принять в 2019 г., запустить первую очередь – в конце 2023 г.

«Новатэк» не исключает увеличения доли иностранного капитала в «Арктик СПГ – 2», за собой он сохраняет не менее 51%. Условия сделки с Total подразумевают в этом случае опцион французской компании на половину продаваемых сверх 40% акций. Но стратегический интерес «Новатэка» – не только привлечь внешний капитал, но и сохранить за собой достаточно высокую долю в проекте. В конечном счете она формирует трейдинговый портфель компании и позиции «Новатэка» на мировом рынке СПГ, объяснял Михельсон.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Финансы
Новости

Микрозаймы больше 10 000 рублей перестанут выдавать без расчета долговой нагрузки

Ведомости
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Банк России опубликовал проект указаний, вводящий для микрофинансовых организаций обязанность рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) для заемщиков в случае, если сумма микрозайма превышает 10 000 руб.

Если на момент заключения договоров ПДН превышает 50%, организация будет обязана учитывать повышающий коэффициент по данному портфелю займов. «Такая мера в конечном счете призвана дестимулировать МФК и МКК выдавать микрозаймы лицам со значительной долговой нагрузкой», – пишет ЦБ.

Методика расчета ПДН соответствует методике, установленной для кредитных организаций: ПДН будет рассчитываться как отношение совокупного платежа по кредитам к совокупному доходу заемщика (payment-to-income, PTI). По итогам первого полугодия 2017 г. номинальный уровень кредитной нагрузки по России составил 32%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом средний платеж россиян по кредитам за год вырос с 12 300 до 12 500 руб. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30–35%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФАС пообещала усилить контроль за ценами на хлеб и муку

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на хлеб, муку и хлебобулочные изделия. Об этом заявила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко, передает «Интерфакс».

«ФАС России рекомендовала своим территориальным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на рынках муки, хлеба и хлебобулочных изделий», – сказала Мирочиненко. Если подразделения ФАС обнаружат нарушения антимонопольного законодательства, то они должны будут оперативно принять меры реагирования и сообщить об этом в центральное управление службы, добавила Мирочиненко. По ее словам, ФАС также проверит действия ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

Во вторник газета «Коммерсантъ» написала, что два крупных красноярских производителя хлеба – ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» – предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8–12%. Первая компания объяснила это ростом цен минимального размера оплаты, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. С 1 ноября стоит ожидать плавного повышения стоимости хлеба, отметил «Коммерсантъ». По данным газеты, некоторые другие региональные производители хлеба уже успели повысить цены.

В последние годы из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались, отметили в Минсельхозе. Ведомство подчеркнуло, что мониторинг ситуации ведется еженедельно.

Политика
Новости

Дума одобрила признание организаций нежелательными за вмешательство в выборы

Ведомости
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании нежелательными на территории России иностранных некоммерческих организаций, которые вмешиваются в выборы, передает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает признание нежелательной иностранной или международной неправительственной организации, если ее деятельность способствует либо препятствует выдвижению кандидата, списка кандидатов на выборах, или оказывает влияние на проведение референдума. «Речь идет о вмешательстве иностранных или международных организаций в российские выборы», – пояснил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект ограничит возможность иностранного влияния на российские выборы. «Предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из-за рубежа. В случае если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет и попытается оказать влияние на выбор наших граждан, она признается нежелательной и должна немедленно прекратить свою деятельность», – отметил Володин.

По словам Исаева, имеются «многочисленные случаи, когда международные организации, иностранные организации, действующие на территории России, активнейшим образом работают на тех или иных кандидатов или препятствуют тем или иным кандидатам, т. е. вмешиваются в наши выборы».

Законопроект был внесен группой депутатов «Единой России» совместно с парламентариями от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Документ вносит поправки в закон о воздействии на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гражданина России.

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