ФАС согласовала объединение «Согаза» и «ВТБ страхования»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сегодня подтвердила, что согласовала сделку АО «Согаз» и «ВТБ страхования».
В конце мая группа ВТБ и страховая компания «Согаз» подписали соглашение о крупнейшей сделке в российском страховом секторе – продаже 100% страховой компании «ВТБ страхование». Группа ВТБ в дополнение к денежной компенсации получает 10% акций объединенной компании, которая будет работать под брендом «Согаз», говорилось в совместном сообщении компаний. В нем отмечалось, что закрытие сделки «планируется в III квартале <...> после получения всех необходимых согласований».
Еще 8 июня замруководителя ФАС Андрей Кашеваров заявлял, что служба вынесет решение по сделке «Согаза» и ВТБ в ближайшее время. Однако осенью стало ясно, что объединение «Согаза» и «ВТБ страхования» затягивается. В конце сентября представители компаний говорили, что «идет финальный этап подготовки сделки».
В сообщении группы ВТБ говорилось, что в результате продажи ее страхового бизнеса «Согазу» появится «крупнейший игрок за всю историю российской страховой отрасли». Сумму сделки стороны не раскрывали. Она составляет десятки миллиардов рублей, говорил председатель правления ВТБ Андрей Костин, утверждая, что объединенную компанию возглавит руководитель «Согаза» Антон Устинов и в новую структуру уйдет «основной костяк» команды «ВТБ страхования» во главе с руководителем Геннадием Гальпериным.