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ЦБ назначил директора департамента обеспечения банковского надзора

Директором департамента обеспечения банковского надзора Центробанка с 29 октября назначен Александр Полонский, сообщает ЦБ. Ранее он занимал должность замруководителя департамента денежно-кредитной политики.

Департамент обеспечения банковского надзора станет новым в структуре ЦБ, он создается на базе департамента банковского надзора, часть функций которого передается в службу текущего банковского надзора, объяснили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ. Этот шаг является логичным этапом процесса централизации банковского надзора, которая была начата в 2016 г. и завершается в октябре 2018 г., говорится в комментарии первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

Новый департамент сосредоточится прежде всего на информационно-аналитическом обеспечении банковского надзора. Он будет анализировать ситуацию в банковском секторе, осуществлять мониторинг финансовой устойчивости и рисков кредитных организаций, заниматься развитием методик и процедур стресс-тестирования банков. ЦБ планирует создать систему раннего выявления рисков в банковском секторе на основании анализа статистической и надзорной информации с использованием в том числе элементов моделирования, указывает Тулин.

Полонский был заместителем Игоря Дмитриева, который возглавлял департамент денежно-кредитной политики на протяжении пяти лет, но в июне 2018 г. ушел из ЦБ. На место Дмитриева пришел Алексей Заботкин из «ВТБ капитала».

В конце сентября пост директора департамента банковского надзора покинула Анна Орленко. Исполняющим обязанности руководителя департамента стала Ольга Подстреха. Орленко проработала несколько месяцев в составе временной администрации санируемого банка «ФК Открытие», но затем вернулась в ЦБ. Предполагалось, что она может остаться в «ФК Открытие» в качестве первого зампреда, рассказывали «Ведомостям» источники – человек, близкий к банку, и знакомый самой Орленко. Последний говорил, что продолжать работу в банке было ее собственным желанием, однако она не нашла взаимопонимания с Михаилом Задорновым, который возглавил «ФК Открытие».

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