Финансы

Новости

Средняя ставка по ипотеке выросла впервые с июля

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России в ноябре 2018 г. выросла до 9,52%, сообщил Банк России. До этого она снижалась с июльского максимума в 9,57%. В сентябре и октябре ставка была на минимальном в 2018 г. уровне – 9,41%.

Выдача новых ипотечных кредитов в ноябре выросла до 301,6 млрд руб. по сравнению с 254,8 млрд руб. в сентябре и 299,8 млрд руб. в октябре. Суммарная задолженность россиян по ипотеке выросла до 6,32 трлн руб. с 6,16 трлн руб в октябре.

В октябре – ноябре большинство крупных ипотечных банков повысили или объявили о повышении кредитных ставок. Так, лидер рынка – Сбербанк – поднял стоимость ипотеки с 22 октября по основным программам на 0,4–0,6 п. п. до 7,5–7,8% годовых (на новостройки партнеров) и до 9,7–10,1% (на готовое жилье) при наличии полиса комплексного страхования. Участники рынка объясняли удорожание ипотеки ростом ключевой ставки ЦБ и конъюнктурой рынка.