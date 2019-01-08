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Курс доллара опустился ниже 67 рублей

Биржевой курс доллара ненадолго опустился ниже 67 руб. Это произошло впервые с 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В частности, после начала торгов утром во вторник курс доллара снизился до 66,86 руб., однако на 10.50 мск курс доллара уже составлял 67,13 руб. ( – 61 коп.), незначительно отыграв снижение. Курс евро к этому времени снижался на 46 коп. и составлял 76,83 руб.

Рубль в начале дня укрепляется по отношению к иностранным валютам на фоне роста стоимости нефти.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на 10.55 мск дорожали на 0,12% до $57,40 за баррель. К этому времени стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале составляла $48,56 за баррель (рост на 0,08%).

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