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Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ

Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка. На начало 2018 г. «ФК Открытие» принадлежало 14,78% голосующих акций госбанка.

В мае он передал 5,99% акций Бинбанку: это нужно было для управления показателями достаточности капитала, объяснял тогда «ФК Открытие» (цитата по «Прайму»).

Пакет акций ВТБ вернулся в «ФК Открытие». Это произошло из-за объединения санируемых банков 1 января 2019 г., напомнил представитель «ФК Открытие».

Что делать с этой долей в ВТБ, «ФК Открытие» пока не решил, говорил предправления банка Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям»: «Пока держим бумаги и хотим получать дивиденды».

ЦБ забрал Бинбанк на санацию в 2017 г. С 1 января 2019 г. «ФК Открытие» присоединил Бинбанк. Капитал объединенного банка составил порядка 315 млрд руб., рассказывал предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов телеканалу «Россия 24». Размер активов он не уточнил.