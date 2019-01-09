Присоединение Бинбанка вывело «ФК Открытие» на 5-е место по капиталу
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«ФК Открытие» объявил, что с 1 января 2019 г. присоединил Бинбанк. Капитал объединенного банка составил порядка 315 млрд руб., рассказал предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов телеканалу «Россия 24». «[Капитал] сформирован полностью живыми деньгами <...> Поэтому объединенный банк исполняет все нормативы с большим запасом. Соответственно, можно больше выдавать кредитов», – приводит его слова «Прайм». По оценке Задорнова, «ФК Открытие» по размеру капитала может стать «четвертым-пятым» в стране.
Живительные деньги банкам выписали доктора с Неглинной: ЦБ забрал оба банка на санацию в 2017 г., после чего решил их объединить. Регулятор направил на докапитализацию группы «ФК Открытие» 456 млрд руб. (из них 189,1 млрд – на покрытие дыры, а 182 млрд – на формирование капитала «ФК Открытие»), Бинбанка – 56,9 млрд.
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