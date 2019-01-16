Клиенты Сбербанка смогут выдавать займы компаниям

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Бывший руководитель Sberbank CIB стал топ-менеджером «Уралхима»

Финансовым директором «Уралхима» с 15 января назначен бывший руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. Об этом говорится в сообщении компании. В новой должности он займется комплексным развитием блока корпоративных финансов и ИТ-направления «Уралхима».

В ближайшее время Буланцев войдет в совет директоров дочерней компании «Уралхима» — «Уралкалия», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление основного бенефициара обеих компаний Дмитрия Мазепина.

Буланцев на протяжении последних двух лет был старшим вице-президентом Сбербанка. Он возглавлял корпоративно-инвестиционное подразделение Sberbank CIB. Осенью прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о предстоящем уходе из банка топ-менеджера в связи с реформой корпоративно-инвестиционного блока.

До Сбербанка Буланцев работал на позиции предправления «Нордеа банка» (ранее — Оргрэсбанк), где с 2003 г. в должности первого зампреда правления он отвечал за стратегическое управление и инвестбанкинг. В 2009 г. 100% банка консолидировала шведская группа Nordea, переименовав его. В том же году Буланцев возглавил Нордеа банк. До этого он работал в Гута-банке и «Российском капитале».

Как писал «Коммерсантъ», принять корпоративную культуру Сбербанка Буланцеву после работы в шведском банке было непросто. «Сбербанк CIB» под его руководством не демонстрировал «никакого внушительного результата», утверждал газеты источник в банке. В первом полугодии 2018 г. выручка от оказания услуг и комиссионные доходы оказались на 6% ниже аналогичного показателя 2017 г. (862 млн руб.), говорится из отчетности банка. В отчетном периоде убыток «Сбербанка CIB» составил 1,5 млрд руб.

Сбербанк — давний партнер «Уралхима» и крупнейший кредитор подконтрольного ему «Уралкалия», отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их информации, банк финансировал сделку по покупке 20% акций «Уралкалия» партнером Мазепина Дмитрием Лобяком у Михаила Прохорова. В декабре 2018 г. «Сбербанк Инвестиции» выкупил у компании Лобяка 10,18% голосующих акций «Уралкалия». В залоге Сбербанка по кредитам самого «Уралкалия» находится еще 30% его акций.