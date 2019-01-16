Клиенты Сбербанка смогут выдавать займы компаниям
Сбербанк в I квартале 2019 г. собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям, сообщил зампред правления госбанка Александр Ведяхин на Гайдаровском форуме.
«Краудлендинг — это та платформа, где физическое лицо может дать заем юридическому лицу. Обычно это сделать крайне сложно, потому что нужен какой-то посредник или площадка, куда физлицо может прийти, найти интересующее юрлицо и дать деньги. Доходность выше, но и, соответственно, выше риск», — сказал он (цитаты по ТАСС).
Через эту платформу Сбербанк будет оценивать риски компаний, которые хотят получить деньги от физлиц, отметил Ведяхин. Узнать оценку риска для каждой компании, а также сделать инвестицию можно будет через мобильное приложение. Сам Сбербанк в большинстве случаев будет выступать соинвестором, указывает Ведяхин.
Сервис p2b-кредитования (от англ peer to business), где физлица смогут выдать займы компаниям малого и среднего бизнеса, в конце прошлого года также начал тестировать российский онлайн-ритейлер Ozon. В I квартале 2019 г. компания планирует выдать первый пул займов.