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Фрадков назвал размер кредитов Промсвязьбанка оборонным предприятиям

Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа, уже подписал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса кредитные соглашения на 130 млрд руб. и сопровождает более 30% госконтрактов в этой сфере, заявил предправления банка Петр Фрадков на встрече с премьером Дмитрием Медведевым.

«Мы полностью сформировали инфраструктуру для проведения расчетов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов, — отметил Фрадков. — Мы сейчас сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу». Он подчеркнул, что Промсвязьбанк полностью восстановил финансовую стабильность и теперь соответствует нормативным требованиям Центробанка.

На баланс Промсвязьбанка будет передана большая часть оборонных кредитов, выданных другими банками, их размер Минфин оценивал в 1 трлн руб. Первый транш таких кредитов банки должны передать до мая 2019 г.

Создание специального банка под гособоронзаказ призвано защитить другие банки от санкций США. Поэтому Промсвязьбанк в свою очередь готовится к возможному попаданию под ограничительные меры. Фрадков рассказывал в интервью «Ведомостям», что банк сократил до минимума обеспечительные депозиты в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard, а также расчищает свой баланс от валютных активов.

В 2019 г. Промсвязьбанк могут докапитализировать, в том числе рассматривается неденежное пополнение капитала, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.