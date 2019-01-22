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ЦБ оценил «дыру» в капитале Московского индустриального банка

Разница между активами и пассивами санируемого Московского индустриального банка (МИнБ) составляет от 60 до 100 млрд руб., сообщил журналистам зампред Центробанка Василий Поздышев.

«По нашим оценкам, размер дисбаланса, который нужно покрыть для того, чтобы банк смог дальше нормально работать – от 60 до 100 млрд руб. Точную оценку может дать только временная администрация, – сказал Поздышев (цитата по "Интерфаксу"). – Потребуется еще около 40 млрд руб. досоздания резервов, значительная часть начисленных, но не полученных банком процентов тоже должна быть зарезервирована, это 21 млрд руб.»

Кроме того, возможно, будет произведена переоценка недвижимости, если выяснится, что стоимость имущества значительно отличается от рыночной. Однако цена может измениться максимум на 3 млрд руб., отметил зампред ЦБ.

Если сложить все эти цифры, то получится дисбаланс около 50 млрд руб., но банку еще нужен капитал в размере около 30 млрд руб., уточнил Поздышев.

Во вторник ЦБ забрал МИнБ на санацию через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ объяснил, что МИнБ не смог самостоятельно преодолеть финансовые трудности последних нескольких лет. Проблемы возникли из-за того, что банк активно финансировал «неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операции с недвижимостью». Поэтому значительная часть его активов перестала быть ликвидной и приносить доход, что привело к резкому снижению капитала банка.

МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на 1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У банка более 1,5 млн клиентов – физических лиц и более 70 000 корпоративных клиентов, говорится на его сайте.