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Reuters узнал о планах Citigroup конфисковать золото Венесуэлы в счет погашения кредита

Citigroup планирует продать несколько тонн золота, предоставленного центробанком Венесуэлы в качестве обеспечения по кредиту на $1,6 млрд, после истечения срока их выкупа в марте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Венесуэла с 2014 г. начала заключать контракты, известные как «золотые свопы», по условиям которых Каракас получал валютные займы от зарубежных банков под залог золота из запасов ЦБ страны. По истечении сроков контракта власти Венесуэлы обязались выкупить золото по заранее утвержденной цене. В случае невыполнения условий банк может конфисковать золото в счет погашения долга.

По условиям контракта с входящим в Citigroup банком Citibank Венесуэла должна была 11 марта погасить первую часть кредита – $1,1 млрд, сообщили четыре источника агентства, знакомые с ситуацией. Оставшуюся часть власти страны должны погасить в следующем году. Теперь Citibank планирует продать золото, хранящееся в Банке Англии в качестве залога, чтобы вернуть первый транш кредита. Рыночная стоимость золота составляет примерно $1,358 млрд, остаток в размере примерно $258 млн Citibank намерен разместить на банковском счете в Нью-Йорке, говорят два источника.

«Банку Citibank сообщили, что в Венесуэле произошло форс-мажорное событие, поэтому стране был необходим льготный период, но они его не предоставили», – сказал один из источников. Собеседник агентства в венесуэльском правительстве, знакомый с ситуацией, подтвердил, что центробанк страны не переводил деньги в Citibank в этом месяце. Citigroup отказалась от комментариев. Центральный банк Венесуэлы не ответил оперативно на запрос Reuters о предоставлении информации.

В начале марта лидер венесуэльской оппозиции, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил Citibank не возвращать золото правительству Венесуэлы, сообщали источники Reuters. В феврале Банк Англии отказал действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в выдаче хранящихся в банке золотых резервов страны на сумму $1,2 млрд. По информации Bloomberg, регулятор принял такое решение после переговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарем США Майком Помпео.

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