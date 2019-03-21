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Законопроект об «ипотечных каникулах» принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах», говорится в карточке законопроекта на сайте Госдумы. Согласно тексту законопроекта, ипотечный заемщик может в любой момент за время действия кредита обратиться в банк с требованием уменьшить или приостановить выплаты по кредиту. Максимальный срок таких каникул – полгода.

Воспользоваться ими можно лишь один раз за срок действия кредита и только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Причем только в том случае, если ипотеку такой человек платит за единственное жилье. Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю человеком работы, признание его инвалидом I или II группы, смерть его близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга(и) более чем на 30% за предыдущий месяц.

У банков будет пять дней на проверку, имеет ли заемщик право на каникулы, если он соответствует одному из критериев, отказать в каникулах при наличии оснований банк не может. Вернуться к обычному графику обслуживания долга можно в любой момент. После льготного периода заемщик выплачивает кредит по первоначальным условиям договора, а затем – те платежи, которые он не выплатил во время каникул, т. е. срок ипотеки удлинится.

Сейчас законопроект предполагает, что «ипотечные каникулы» будут действовать только для кредитов, которые будут выданы после его предполагаемого вступления в силу. Однако на совещании с правительством 20 марта президент Владимир Путин предложил распространить каникулы на уже выданные кредиты. В опубликованном 21 марта отзыве на законопроект правительство также рекомендует включить в текст законопроекта возможность распространения каникул на старые договоры.

«Предлагаемые законопроектом положения могут оказать влияние на увеличение размера формируемых кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам при предоставлении "ипотечных каникул" заемщикам. При этом реализация указанных в законопроекте мер не должна привести к ухудшению категории качества кредитов при расчете указанных резервов», – говорится в отзыве правительства.

Изменения в законопроект будут внесены ко второму чтению, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Мы рассчитываем, что законопроект будет принят до конца апреля», – добавил он.