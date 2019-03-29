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ЕС наложил рекордный штраф на Fitch из-за конфликта интересов

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на €5,133 млн за неоднократное нарушение правил, связанных с конфликтом интересов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В период с июня 2013 г. по апрель 2018 г. 20% Fitch UK, Fitch France и Fitch Spain косвенно принадлежали физическому лицу, которое в то же время было членом советов директоров трех компаний, рейтингуемых агентством.

Financial Times сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что речь идет о члене совета директоров французской Casino Group Марке Ладре де Лашарьере. Его холдинг Fimalac владел 20% Fitch.

В ноябре 2017 г. Fitch перестало рейтинговать Casino. Компанию оценивают два агентства – S&P и Moody's. В прошлом году Fimalac продала свою долю в Fitch за $2,8 млрд американской медиагруппе Hearst.

Fitch заявило, что ни одно из этих нарушений не повлияло на результаты рейтингов. В агентстве добавили, что сейчас среди его владельцев нет членов советов директоров рейтингуемых компаний.