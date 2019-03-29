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В Госдуму внесен законопроект о праве работника выбирать зарплатный банк

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о реализации права работника выбирать банк, в который должна поступать его зарплата. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Предлагаемые изменения позволят исключить риски невыполнения работодателем норм трудового законодательства, будут способствовать предупреждению трудовых споров и правонарушений в этой сфере, развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений», — говорится на сайте правительства.

Законопроект увеличивает календарных дней срок, в течение которого сотрудник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, с 5 до 15 календарных дней. В КоАП также появится новый состав правонарушения — предупреждение или штраф для работодателей, мешающих работникам выбрать банк.

Штраф для должностных лиц составит от 10 000 до 20 000 руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1000 - до 5000 руб.; для юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб.

Законопроекты разработаны Минтрудом в соответствии с дорожной картой по развитию конкуренции в отраслях экономики и «переходу отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка на 2018–2020 гг.». Дорожная карта была утверждена правительством 16 августа 2018 г.

По данным Роструда, в прошлом году было выявлено 81 000 нарушений по оплате труда, из них около 10% касались нарушения работодателем права сотрудника на выбор зарплатного банка.