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ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Центробанк России в 2018 г. получил 434,6 млрд руб. убытка, говорится в годовом отчете регулятора. Процентные доходы ЦБ в отчетном периоде увеличились на 218,2% до 361,7 млрд руб. Активы регулятора увеличились до 39,4 млрд руб. против 30,8 млрд руб. в 2017 г.

По итогам 2018 г. регулятор получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. в виде дивидендов. Доход, полученный от участия в капиталах банков и иных организаций, составил 137,7 млрд руб. против 70,9 млрд руб. годом ранее. В прошлом году регулятор запретил осуществлять деятельность 17 банкам, 288 кредитных организаций были оштрафованы. Сотрудники ЦБ в отчетном периоде возбудили 23 458 дел об административных правонарушениях.

Помимо этого численность сотрудников ЦБ сократилась на 5000 человек (9%) до 50 600 человек. В соответствии с программой оптимизации сети учреждений ЦБ продолжается ликвидация расчетно-кассовых центров. Была реорганизована система безопасности: на базе упраздненного управления безопасности и защиты информации были созданы департамент информационной безопасности и департамент безопасности ЦБ. Для повышения квалификации персонала регулятор создал Университет Банка России.

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет. В 1998 г. убыток был на порядок меньше – 27,8 млрд руб.