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Долг АСВ по кредитам на оздоровление банков за год снизился на 147 млрд рублей

Остаток задолженности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед Центробанком по кредитам, предоставленным санируемым банкам, составил 1,08 трлн руб. на конец 2018 г. и 1,22 трлн руб. на конец предыдущего года, уменьшившись, таким образом, на 146,6 млрд руб. Такая информация содержится в отчете регулятора.

Суммарная задолженность АСВ перед регулятором по кредитам на мероприятия по предупреждению банкротства кредитных организаций и обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов и финансирования выплат возмещения по вкладам на конец прошлого года составила 1,88 трлн руб. Годом ранее этот показатель был 2,05 трлн руб. Меры по предупреждению банкротства с участием АСВ на начало 2018 г. проводились в отношении 26 банков.

АСВ планирует вернуть кредиты ЦБ к 2020 г.

По итогам 2018 г. ЦБ получил 434,6 млрд руб. убытка. Годом ранее убыток регулятора составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток ЦБ за последние 20 лет. В 1998 г. убыток был на порядок меньше – 27,8 млрд руб.