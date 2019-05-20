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«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших. Один из них рассказал, что, как только он вставил карту в терминал, с нее сразу списалось 11 000 руб. на чужой счет в МТС. С карты другого пострадавшего банкомат списал на оплату чужого телефона 15 000 руб. В Сбербанке ему пояснили, специфику работы терминалов. В них можно выбрать назначение платежа, а затем – способ оплаты: по карте или наличными. Если предыдущий клиент выбрал «оплату картой» и не завершил операцию, то ее завершает следующий, вставляя свою карту.

Журналисты издания опробовали эту схему на практике. Один корреспондент ввел номер, выбрал оплату мобильного телефона картой и отошел. Через минуту его коллега вставила карту, терминал предложил ей ввести пин-код и после этого пополнил за ее счет баланс чужого телефона. На завершение операции терминал отводит 90 секунд.

Близкий к правоохранительным органам собеседник издания рассказал, что первые случаи использования такой схемы произошли еще полгода назад, но за последние недели число жалоб на хищения через терминалы резко возросло. Все эпизоды происходили лишь в том случае, если к терминалу была очередь, отметил он.

В Сбербанке настаивают, что системы самообслуживания банка надежно защищены, и рекомендуют клиентам внимательно знакомиться с информацией на экранах банкоматов и не совершать операции, если поблизости от терминалов есть подозрительные лица. По состоянию на конец 2018 г. у Сбербанка было около 77 000 банкоматов.

Опрошенные изданием эксперты в банках выделили две проблемы. Первая из них заключается в последовательности сценария задач. Его можно настроить так, чтобы сначала выбирать способ оплаты, а потом вводить реквизиты. Вторая проблема состоит в слишком длительном времени, которое отводится на завершение операции, отмечает эксперт RTM Group Евгений Царев. В опрошенных изданием банках «базовым» тайм-аутом назвали период в 30 секунд.