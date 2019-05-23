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Акции ВТБ подорожали на 10% из-за возможного решения по дивидендам

Котировки ВТБ по итогам торгов на Московской бирже выросли более чем на 10,13% до 3,87 коп. за бумагу, обновив максимум с ноября 2018 г., следует из материалов биржи. Объем торгов превысил 3,9 млрд руб., а с учетом всех сделок – 6,3 млрд руб. Капитализация ВТБ превысила 502,2 млрд руб. Таким образом рынок отреагировал на новости о новой стратегии развития банка, в которой заложено повышение выплат дивидендов на ближайшие четыре года.

Вечером 23 мая агентство «Интерфакс» сообщило, ссылаясь на презентацию ВТБ, о том, что банк заложил в новую стратегию выплату дивидендов за 2019–2022 гг. в размере 50% чистой прибыли по МСФО. В 2018 г. банк планировал направить на выплату дивидендов 15% от чистой прибыли.

Согласно презентации, в 2019 г. банк планирует получить около 200 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, в 2020 г. – около 230 млрд руб. В 2021 г. банк надеется на 270 млрд руб., в 2022 г. – на 300 млрд руб. чистой прибыли.