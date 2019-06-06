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«Дочка» Сбербанка будет развивать искусственный интеллект с американской Nvidia

Облачный провайдер Сбербанка – компания SberCloud – будет совместно с американской Nvidia работать над созданием и внедрением на российском рынке продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

По условиям соглашения, SberCloud создаст сервис AI Cloud, пользователи которого с помощью единого портала управления смогут работать с анализом и синтезом речи, компьютерным зрением, распознаванием символов и текстов, системой поддержки принятия решений, автоматическим обучением компьютерных систем. Этот продукт будет построен на системах Nvidia, созданных для решения задач искусственного интеллекта.

Компании ожидают, что новый сервис будет доступен как для крупнейших российских корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса, а также научных и образовательных учреждений.

Кроме того, SberCloud и Nvidia разработают стратегию внедрения AI Cloud в экосистему Сбербанка, будут проводить совместные образовательные мероприятия и обеспечивать технологическое сотрудничество между исследователями в области искусственного интеллекта.

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