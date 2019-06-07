Орешкин допустил смягчение предложения о запрете на покупку госбанками частных банков
Минэкономразвития рассмотрит идею Минфина ввести запрет на покупку госбанками частных банков только по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции, а не всех, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Главная задача – поддерживать конкуренцию на рынке, а не убивать ее, сказал он.
Недавно Минэкономразвития опубликовало поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству покупать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции. В последние годы происходит большое огосударствление в банковском секторе, но в этой сфере должно быть больше конкуренции и больше частного капитала, отметил Орешкин.
Против идеи Минэкономразвития выступил Минфин. Нужно доработать законопроект и вместо тотального запрета на экспансию ввести точечный: запретить нужно только те сделки, которые могут привести к ограничению конкуренции, считает Минфин.
А президент ВТБ Андрей Костин заявил, что нужно ограничить срок владения ЦБ банками 5–7 годами. «ЦБ вообще не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами – это неправильно», – прокомментировал идею Орешкин. ЦБ владеет контрольным пакетом в Сбербанке, а через Фонд консолидации банковского сектора контролирует несколько банков, подпавших под санацию.