Орешкин допустил смягчение предложения о запрете на покупку госбанками частных банков

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Миллер заявил о готовности «Газпрома» продавать Украине газ со скидкой

«Газпром» готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, заявил председатель правления компании Алексей Миллер на встрече с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского экономического форума. По словам Миллера, в случае заключения контракта цена для конечного потребителя на Украине будет на 25% ниже, чем по реверсу, передает «Интерфакс».

Такое предложение уже обсуждалось в марте, когда Бойко и Медведчук приезжали в Россию на встречу с Миллером и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Тогда российская сторона пообещала сделать Украине скидки на газ, которые на четверть снизят текущие тарифы для конечного потребителя, если Украина вернется к прямым закупкам газа у России и допустит страну к контролю за транзитом газа по территории Украины.

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook заявил, что «Нафтогаз» может обсудить скидки с «Газпромом». Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», – написал он.

По его словам, Стокгольмский арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в I квартале по $300, а во втором – за $221, но российская компания отказалась это делать. «Вместо этого мы покупаем газ в Европе существенно дешевле: в I квартале – по $259, во II квартале – по $212, июльская цена – $178.

Такое предложение уже обсуждалось в марте, когда Бойко и Медведчук приезжали в Россию на встречу с Миллером и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Тогда российская сторона пообещала сделать Украине скидки на газ, которые на четверть снизят текущие тарифы для конечного потребителя, если Украина вернется к прямым закупкам газа у России и допустит страну к контролю за транзитом газа по территории Украины.

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook заявил, что «Нафтогаз» может обсудить скидки с «Газпромом». Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», – написал он.

По его словам, Стокгольмский арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в I квартале по $300, а во втором – за $221, но российская компания отказалась это делать. «Вместо этого мы покупаем газ в Европе существенно дешевле: в I квартале – по $259, во II квартале – по $212, июльская цена – $178.