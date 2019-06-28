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В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка

В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости». Как сообщил агентству источник в банке, эти карты были утеряны курьерами «Почты России». Служба безопасности «Почты России» и Сбербанк начали внутреннюю проверку по факту произошедшего. «Емкости, содержащие отправления в адрес банка, были похищены из автомобиля курьерской службы во время нахождения на маршруте», – передает ТАСС слова представителя ФГУП.

Все карты были не активированы, пин-кодов к ним не было, то есть они не могли послужить источником персональной или финансовой информации для мошенников, отметил источник «РИА Новости» в кредитной организации.

Это не первый случай, когда «Почта России» участвует в разбирательствах и проводит проверки из-за того, что письма, посылки, пакеты и бандероли не дошли до адресатов. Например, в 2017 г. большой резонанс получила история вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой. Она через почтовое отделение в здании на Охотном Ряду отправила в Республику Коми почтовый пакет, который не был доставлен получателю. Епифанова пожаловалась на проблему Николаю Никифорову, который был тогда министром связи России. «Почтовое отправление к месту назначения не доставлено до сих пор, прошло три месяца, и боюсь, что оно не будет доставлено уже никогда. Это документ, отправленный из Государственной думы, не последней организации в стране», – сказала вице-спикер.

В том же 2017 г. на берегу Дона жители Ростова нашли крупную свалку вскрытых коробок, бандеролей и конвертов, сообщал телеканал НТВ. В 2018 г. аналогичную свалку обнаружили в московском районе Чертаново, передавал телеканал «Москва 24».