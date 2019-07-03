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Газпромбанк снижает ставку «Семейной ипотеки» до 4,9% годовых

С 3 июля 2019 г. Газпромбанк начал выдавать «Семейную ипотеку» по программе с господдержкой под 4,9% годовых. Такая ставка будет действовать в течение всего срока кредитования. Об этом говорится в сообщении банка.

Прежде Газпромбанк кредитовал участников программы под 6% годовых только в первые три или пять лет ипотеки (зависит от числа детей).

Ипотеку по субсидированной государством ставке могут получить граждане, у которых родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г., при покупке квартиры в возводимой либо готовой новостройке. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья, сумма – до 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. в остальных регионах. Сейчас максимально допустимая ставка такой ипотеки для заемщика – 6% годовых.

Новая ставка кредита Газпромбанка является одной из самых низких на рынке. Она может быть увеличена на 4 процентных пункта при расторжении заемщиком или его отказе от продления договоров страхования личного или имущественного страхования в течение периода субсидирования, сообщает его пресс-служба.

Одновременно Газпромбанк снижает на 0,3 процентных пункта ставки базовых ипотечных программ для первичной и вторичной недвижимости, а также кредитов на рефинансирование ипотеки – до 10,2% годовых.

В последние месяцы несколько крупных банков снизили ставки «Семейной ипотеки» ниже предписанного программой субсидирования уровня, в частности ВТБ, Промсвязьбанк, Абсолют банк, «Уралсиб», Райффайзенбанк.