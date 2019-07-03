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ЦБ не увидел рисков формирования пузыря в потребкредитовании

В розничном кредитовании сейчас нет пузыря, и Центробанк не видит больших рисков его формирования. Об этом в интервью Reuters заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка. У населения в среднем она пока умеренная», – заявила она.

Чтобы риски не сформировались, ЦБ применяет меры макропруденциальной политики, добавила Набиуллина. «За последний год мы четыре раза повышали коэффициенты риска в зависимости от полной стоимости кредита, с октября вводим показатель долговой нагрузки заемщика», – пояснила она.

Председатель ЦБ назвала большим преувеличением мнение о том, что потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения. Кроме того, Центробанк ожидает, что темпы потребкредитования будут постепенно сокращаться в этом году, несмотря на снижение ставок по кредитам, добавила Набиуллина.

В пятницу, 28 июня, ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорится, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой».

Позже министр объяснил, почему так остро отреагировал на доклад ЦБ. По словам Орешкина, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря. ЦБ должен применить инструменты регулирования кредитного предложения, в первую очередь – ограничить те кредиты, которые приносят наибольшие социальные проблемы, считает министр.