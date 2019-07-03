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Россияне пожаловались на ОСАГО более 2000 раз за месяц

Всего за месяц финансовому омбудсмену поступило 2300 обращений клиентов страховых компаний, и 95% жалоб касалось ОСАГО, следует из презентации, опубликованной на сайте службы.

Прежде всего россияне были недовольны размером страхового возмещения по ОСАГО – доля таких обращений составила более 40% от общего числа. Несогласие с отказами в выплате выразили почти 30% обратившихся. Нарушения сроков выплаты возмещений отметили более 16%. Средний размер требований заявителей по вопросам ОСАГО составил чуть более 180 000 руб.

Доля других видов автострахования – КАСКО и ДСАГО – составила 2,6% и 0,1% соответственно от общего числа обращений. По вопросам страхования имущества поступило 0,2%, страхования от болезней и несчастных случаев – 0,04%, на банковские услуги пожаловалось 0,7%.

Новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО вступил в силу с 1 июня 2019 г. Теперь споры потребителей, имущественные требования по которым не превышают 500 00 руб., в досудебном порядке решает финансовый уполномоченный. Обращение к нему для потребителя бесплатно. Жалобу уполномоченный обязан рассмотреть за 15 рабочих дней, для страховщиков его решения обязательны.